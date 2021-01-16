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    • 16.01.2021 20:04
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    Transfer ateşi yandı! , için 'a geliyor: Taraftarı coşturan paylaşım

    ile anlaşan Başkanı 'un özel uçağıyla yarın akşam veya pazartesi günü 3,5 yıllık sözleşme imzalamak için 'a gelecek. Öte yandan Mesut Özil, Fenerbahçe'nin "Gel gündüzle gece olalım" sözlerinin yer aldığı paylaşımı alıntılayarak cevap verdi.

    DHA

    Mesut Özil, Arsenal ile de anlaştı ve Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu kadrosuna katmak için İstanbul'a çağırdı.



    Özil, sarı lacivertli takımla 3,5 yıllık sözleşme imzalamak için yarın akşam ya da pazartesi İstanbul'a gelecek.



    GELİŞ GÜNÜ YARIN BELLİ OLACAK
    32 yaşındaki futbolcu ile anlaşan ve oyuncunun, kulübü Arsenal ile fesih görüşmelerini bekleyen Fenerbahçe, oyuncunun kulübüyle bugün anlaşma sağlaması sonucu 32 yaşındaki yıldız futbolcuyu İstanbul'a davet etti.



    ÖZEL UÇAKLA GELECEK
    Özil, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un özel uçağıyla yarın akşam veya pazartesi günü İstanbul'a gelecek. Uçuş planlamasının yarın tamamlanması bekleniyor.



    Öte yandan görkemli bir imza töreni için hazırlık yapan sarı lacivertliler, hafta içi Mesut Özil'i 3.5 yıllık süreyle kadrosuna katacak.



    Mesut'un İstanbul'da Çamlıca'da aldığı villanın tadilatı tüm hızıyla sürerken, oyuncunun ailesiyle birlikte birkaç ay başka bir yerde kalacağı öğrenildi.



    MESUT ÖZİL FENERBAHÇE PAYLAŞIMINI BEĞENDİ!
    Mesut Özil'i kardeşi Mutlu Özil, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden Fenerbahçe logosu paylaştı. Yıldız futbolcu bu paylaşımı beğendi.



    TARAFTARA CEVAP VERDİ!
    Tüm bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe, Twitter hesabından "Gel gündüzle gece olalım" sözlerini paylaştı. Mesut Özil de bu paylaşıma sarı lacivertli kalpler ile cevap verdi.

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    Haberler Spor Transfer ateşi yandı! Mesut Özil, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor: Taraftarı coşturan paylaşım