



TARAFTARA CEVAP VERDİ!

Tüm bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe, Twitter hesabından "Gel gündüzle gece olalım" sözlerini paylaştı. Mesut Özil de bu paylaşıma sarı lacivertli kalpler ile cevap verdi.

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