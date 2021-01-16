Süper Lig'in 19'uncu haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk oldu. Trabzonspor 90+6'da attığı golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Antalyaspor'un 10 kişi kaldığı maçta Trabzonsporlu Ekuban penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonuçla Antalyaspor puanı 25 olurken Trabzonspor ise 27 puana ulaştı.
EKUBAN PENALTI KAÇIRDI
Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Trabzonspor, öne geçme şansını Ekuban ile değerlendiremedi. Ceza sahasında Ersan Gülüm'ün topa elle müdahalesi sonucunda penaltı kazanan bordo mavili takım, bu fırsattan Ekuban ile yararlanamadı.
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MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada Ekuban'ın şutunda Ersan Adem Gülüm'ün ceza sahası içinde topa eliyle müdahale ettiğine karar veren hakem Ali Palabıyık, penaltı noktasını işaret etti.
12. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Ekuban, meşin yuvarlağı sağ köşeye gönderdi. Doğru tahmin ettiği köşeye uzanan kaleci Boffin, gole izin vermedi.
25. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Fredy'in sağ kanattan ortasında arka direk önünde topla buluşan Amilton, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
33. dakikada Fraport TAV Antalyaspor 10 kişi kaldı. Mücadeledeki ilk sarı kartını penaltı pozisyonunda gören Ersan Adem Gülüm'ün, orta sahadan üst üste çalımlarla hızlı hücuma çıkan Abdülkadir Ömür'e müdahalesini faul olarak değerlendiren hakem Ali Palabıyık, bu futbolcuya ikinci kez sarı kartını gösterdi. Böylece ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Ersan Adem Gülüm, oyun dışı kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARI
49. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası dışından sert şutunda Naldo'ya çarpıp kaleye yönelen topu, kaleci Boffin parmaklarının ucuyla son anda kornere çeldi.
63. dakikada Marlon'un ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.
67. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Nwakaeme'nin şutunda top yandan dışarıya gitti.
90+6. dakikada sol kanattan Nwakaeme'nin ortasında topa iyi yükselen Afobe, kafayla meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in solundan filelerle buluşturdu: 1-1.
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
MAÇIN DETAYLARI
Stat: Antalya
Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Erdinç Sezertam
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Ersan Adem Gülüm, Kudriashov, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy (Dk. 83 Jahovic), Amilton (Dk. 70 Doğukan Sinik), Orgill (Dk. 37 Eren Albayrak)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Dk. 64 Pereira), Hosseini, Edgar, Marlon, Baker (Dk. 70 Afobe), Abdulkadir Parmak (Dk. 70 Yusuf Sarı), Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny
Goller: Dk. 25 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 90+6 Afobe (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Dk. 33 Ersan Adem Gülüm (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Fredy, Dk. 69 Hakan Özmert, Dk. 78 Boffin (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 82 Pereira (Trabzonspor)