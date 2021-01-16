



EKUBAN PENALTI KAÇIRDI

Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Trabzonspor, öne geçme şansını Ekuban ile değerlendiremedi. Ceza sahasında Ersan Gülüm'ün topa elle müdahalesi sonucunda penaltı kazanan bordo mavili takım, bu fırsattan Ekuban ile yararlanamadı.



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