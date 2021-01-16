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    • Spor
    • 16.01.2021 Gazete
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    ’in sosyal medyadaki son paylaşımına taraftarı büyük ilgi gösterdi

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile birçok kez İslam dünyasının takdirini toplayan , dün "Hayırlı cumalar" paylaşımında bulundu. Özil'in İbni Kayyım El Cevzi'nin, "İman iki yarıdan oluşur; yarısı sabırdır ve yarısı şükürdür" sözünü paylaştı. Mesut Özil'in bu sabır içerikli paylaşımı - Lacivertli taraftarlar tarafından özel bir mesaj olarak da algılandı. Yorumlarda Mesut Özil'in formasını giymek için kasır ifadesini kullandığı iddia edildi.

    Mesut'tan 'sabırlı' mesaj

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile birçok kez İslam dünyasının takdirini toplayan , dün "Hayırlı cumalar" paylaşımında bulundu. Özil'in İbni Kayyım El Cevzi'nin, "İman iki yarıdan oluşur; yarısı sabırdır ve yarısı şükürdür" sözünü paylaştı. Mesut Özil'in bu sabır içerikli paylaşımı - Lacivertli taraftarlar tarafından özel bir mesaj olarak da algılandı. Yorumlarda Mesut Özil'in formasını giymek için kasır ifadesini kullandığı iddia edildi.

    bahçeli taraftarlar, yıldız futbolcunun bir an önce 'den ayrılıp Sarı-Lacivertli takıma imza atmasını bekliyor. Bu arada Mesut Özil'in menajeri ile birlikte Arsenal ile fesih pazarlıkları devam ediyor.

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    Haberler Spor Mesut Özil’in sosyal medyadaki son paylaşımına Fener taraftarı büyük ilgi gösterdi