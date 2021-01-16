Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile birçok kez İslam dünyasının takdirini toplayan Mesut Özil, dün "Hayırlı cumalar" paylaşımında bulundu. Özil'in İbni Kayyım El Cevzi'nin, "İman iki yarıdan oluşur; yarısı sabırdır ve yarısı şükürdür" sözünü paylaştı. Mesut Özil'in bu sabır içerikli paylaşımı Sarı- Lacivertli taraftarlar tarafından özel bir mesaj olarak da algılandı. Yorumlarda Mesut Özil'in Fenerbahçe formasını giymek için kasır ifadesini kullandığı iddia edildi.

Fenerbahçeli taraftarlar, yıldız futbolcunun bir an önce Arsenal'den ayrılıp Sarı-Lacivertli takıma imza atmasını bekliyor. Bu arada Mesut Özil'in menajeri ile birlikte Arsenal ile fesih pazarlıkları devam ediyor.