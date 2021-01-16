Yaz transfer döneminin şampiyonu Fenerbahçe, ocak ayına da hızlı bir giriş yaptı... Sarı- Lacivertliler, Apollon Limassol forması giyen Macar stoper Attila Szalai ve QPR ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Bright Osayi-Samuel'i renklerine bağladığını internet sitesinden açıkladı.
SZALAİ BUGÜN İSTANBUL'DA
Apollon Limassol'den transfer edilen Attila Szalai bugün İstanbul'a gelecek. 22 yaşındaki savunma oyuncusu sağlık kontrolünün ardından Sarı-Lacivertliler'le sözleşme imzalayacak.
OSAYİ SEZON SONUNDA GELİYOR
Fenerbahçe Osayi ile ise 4 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Ancak Nijeryalı kanat oyuncusunun sezon sonu QPR ile sözleşmesini tamamladıktan sonra Sarı-Lacivertli takıma katılacağı açıklandı.
4 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI
Bonservissiz şekilde sezon sonu Fener'e gelecek olan 23 yaşındaki Osayi ile Fener 2021-22 sezonundan itibaren 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Yaz kampında takımla çalışacak.