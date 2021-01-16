Yaz transfer döneminin şampiyonu Fenerbahçe, ocak ayına da hızlı bir giriş yaptı... Sarı- Lacivertliler, Apollon Limassol forması giyen Macar stoper Attila Szalai ve QPR ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Bright Osayi-Samuel'i renklerine bağladığını internet sitesinden açıkladı.