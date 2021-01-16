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    • Spor
    • 16.01.2021 Gazete
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    bahçe ve ’in transferini açıkladı

    Yaz transfer döneminin şampiyonu bahçe, ocak ayına da hızlı bir giriş yaptı... Sarı- Lacivertliler, forması giyen Macar stoper ve ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan -Samuel’i renklerine bağladığını internet sitesinden açıkladı.

    Szalai ve Osayi Fener'de

    Yaz transfer döneminin şampiyonu Fenerbahçe, ocak ayına da hızlı bir giriş yaptı... Sarı- Lacivertliler, Apollon Limassol forması giyen Macar stoper Attila Szalai ve QPR ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Bright Osayi-Samuel'i renklerine bağladığını internet sitesinden açıkladı.

    SZALAİ BUGÜN İSTANBUL'DA
    Apollon Limassol'den transfer edilen Attila Szalai bugün İstanbul'a gelecek. 22 yaşındaki savunma oyuncusu sağlık kontrolünün ardından Sarı-Lacivertliler'le sözleşme imzalayacak.

    OSAYİ SEZON SONUNDA GELİYOR
    Fenerbahçe Osayi ile ise 4 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Ancak Nijeryalı kanat oyuncusunun sezon sonu QPR ile sözleşmesini tamamladıktan sonra Sarı-Lacivertli takıma katılacağı açıklandı.

    4 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI
    Bonservissiz şekilde sezon sonu Fener'e gelecek olan 23 yaşındaki Osayi ile Fener 2021-22 sezonundan itibaren 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Yaz kampında takımla çalışacak.
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