Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Antalyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor.



ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

ANTALYASPOR: Ersan, Nuri, Orgill, Kudriashov, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan



TRABZONSPOR:Uğurcan, Serkan Asan, Edgar Ie, Hosseini, Marlon, Abdulkadir, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny





SAHASINDA DAHA KOLAY KAZANIYOR

Antalyaspor, bu sezon iç sahada oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı. Ulaştığı 24 puanın 16'sını evindeki mücadeleler sonunda hanesine yazdıran kırmızı-beyazlılar, şu ana kadar aldığı 6 galibiyetin 5'ini sahasında kazandı. Dış sahadaki ilk galibiyetine geçen hafta Göztepe deplasmanında ulaşan Antalyaspor, sahasında ise Gençlerbirliği'ni 2-0, Yukatel Denizlispor'u 1-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 ve Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi.

MAÇIN HAKEMİ DEĞİŞMİŞTİ

Antalyaspor - Trabzonspor maçının orta hakemi Erkan Özdamar, görevden alındı. Karar, Antalya'da otelde maç saatini bekleyen Özdamar'a iletildi. Bugün oynanacak maçın hakemi Ali Palabıyık oldu. Özdamar, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının VAR hakemiydi.