Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 16.01.2021 18:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.01.2021 18:23
    ABONE OL

    spor - Trabzonspor canlı anlatım | Trabzonspor maçı canlı anlatım izle

    'in 19. haftasında Trabzonspor deplasmanda spor ile karşı karşıya geliyor. Antalyaspor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz. İşte Antalyaspor - Trabzonspor maçına dair tüm detaylar...

    Antalyaspor - Trabzonspor | CANLI

    'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında spor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor.

    ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

    ANTALYASPOR: , , , , , , , , Hakan

    TRABZONSPOR:, , , , , Abdulkadir, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

    SAHASINDA DAHA KOLAY KAZANIYOR
    Antalyaspor, bu sezon iç sahada oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı. Ulaştığı 24 puanın 16'sını evindeki mücadeleler sonunda hanesine yazdıran kırmızı-beyazlılar, şu ana kadar aldığı 6 galibiyetin 5'ini sahasında kazandı. Dış sahadaki ilk galibiyetine geçen hafta Göztepe deplasmanında ulaşan Antalyaspor, sahasında ise Gençlerbirliği'ni 2-0, Yukatel Denizlispor'u 1-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 ve Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi.

    MAÇIN HAKEMİ DEĞİŞMİŞTİ
    Antalyaspor - Trabzonspor maçının orta hakemi Erkan Özdamar, görevden alındı. Karar, Antalya'da otelde maç saatini bekleyen Özdamar'a iletildi. Bugün oynanacak maçın hakemi Ali Palabıyık oldu. Özdamar, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının VAR hakemiydi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Antalyaspor - Trabzonspor canlı anlatım | Trabzonspor maçı canlı anlatım izle