Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varmıştır. Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır."

Bilgilendirme | Kulübümüz Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varmıştır.

Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır. pic.twitter.com/C2qb33Q6Lq — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 15, 2021

BRİGHT OSAYİ-SAMUEL KİMDİR?

Osayi 31 Aralık 1997'de Nijerya'nın Okija şehrinde doğdu. 10 yaşında ailesiyle birlikte önce İspanya'ya oradan ise İngiltere'de Londra'ya göç etti. İngiltere'de altyapıda Blackpool forması giydi. Sonrasında A takımına yükseldiği Blackpool ile iki sezonda toplam 64 maça çıkarken 4 gol attı.