Son dakika haberi... Fenerbahçe transfer sezonuna yine hızlı bir giriş yaptı.
RESMEN AÇIKLANDI
Kanarya, Attila Szalai'nin ardından, Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varmıştır. Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır."
Bilgilendirme | Kulübümüz Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varmıştır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 15, 2021
Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır. pic.twitter.com/C2qb33Q6Lq
BRİGHT OSAYİ-SAMUEL KİMDİR?
Osayi 31 Aralık 1997'de Nijerya'nın Okija şehrinde doğdu. 10 yaşında ailesiyle birlikte önce İspanya'ya oradan ise İngiltere'de Londra'ya göç etti. İngiltere'de altyapıda Blackpool forması giydi. Sonrasında A takımına yükseldiği Blackpool ile iki sezonda toplam 64 maça çıkarken 4 gol attı.
11 GOL ATTI
2017'de Queens Park Rangers ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. QPR ile toplam 102 maça çıkarken 11 gollük katkı sağladı.
Bu sezon Championship'te Queens Park Rangers ile 21 maça çıkan Osayi-Samuel; 3 gol, 3 asist ile oynadı. Sağ ve sol açıkta forma giyebilen 23 yaşındaki oyuncu, süratiyle ön plana çıkıyor. 1.75 boyundaki Osayi-Samuel, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.