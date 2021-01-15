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    • 15.01.2021 22:48
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    Son dakika: , -Samuel transferini resmen açıkladı

    Son dakika haberi... transfer sezonuna yine hızlı bir giriş yaptı. Kanarya, Attila Szalai'nin ardından, forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu -Samuel ile anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

    Fenerbahçe transferi duyurdu

    Son dakika haberi... Fenerbahçe transfer sezonuna yine hızlı bir giriş yaptı.

    RESMEN AÇIKLANDI
    Kanarya, Attila Szalai'nin ardından, Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

    Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
    "Kulübümüz Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varmıştır. Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır."

    BRİGHT OSAYİ-SAMUEL KİMDİR?
    Osayi 31 Aralık 1997'de Nijerya'nın Okija şehrinde doğdu. 10 yaşında ailesiyle birlikte önce İspanya'ya oradan ise İngiltere'de Londra'ya göç etti. İngiltere'de altyapıda Blackpool forması giydi. Sonrasında A takımına yükseldiği Blackpool ile iki sezonda toplam 64 maça çıkarken 4 gol attı.

    11 GOL ATTI
    2017'de Queens Park Rangers ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. QPR ile toplam 102 maça çıkarken 11 gollük katkı sağladı.



    Bu sezon Championship'te Queens Park Rangers ile 21 maça çıkan Osayi-Samuel; 3 gol, 3 asist ile oynadı. Sağ ve sol açıkta forma giyebilen 23 yaşındaki oyuncu, süratiyle ön plana çıkıyor. 1.75 boyundaki Osayi-Samuel, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
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    Haberler Spor Son dakika: Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel transferini resmen açıkladı