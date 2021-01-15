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    • 15.01.2021 19:58
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    duyurdu: ' Destekleme' uçuşu gerçekleştirildi! F-4, F-16 ve KC-135R uçakları...

    Son dakika haberi... , F-4, F-16 ve KC-135R uçaklarının yer aldığı ' Destekleme' uçuşunun gerçekleştirildiğini duyurdu. görüntüleri de paylaştı.

    MSB'den terör destekçilerini üzecek görüntüler!

    , F-4, F-16 ve KC-135R uçaklarının yer aldığı ' Destekleme' uçuşunun gerçekleştirildiğini duyurdu.

    KOMUTANI DA EŞLİK ETTİ
    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "F-4, F-16 ve KC-135R uçaklarımızın yer aldığı Teröristle Mücadele Harekâtı Destekleme uçuşu gerçekleştirildi. Üs bölgelerimiz ile hava-yer koordinasyon usullerine yönelik eğitimlerin gerçekleştirildiği uçuşa Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de bizzat iştirak etti"     denildi.

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    Haberler Spor MSB duyurdu: 'Teröristle Mücadele Harekâtı Destekleme' uçuşu gerçekleştirildi! F-4, F-16 ve KC-135R uçakları...