Milli savunma Bakanlığı, F-4, F-16 ve KC-135R uçaklarının yer aldığı 'Teröristle Mücadele Harekâtı Destekleme' uçuşunun gerçekleştirildiğini duyurdu.
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI DA EŞLİK ETTİ
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "F-4, F-16 ve KC-135R uçaklarımızın yer aldığı Teröristle Mücadele Harekâtı Destekleme uçuşu gerçekleştirildi. Üs bölgelerimiz ile hava-yer koordinasyon usullerine yönelik eğitimlerin gerçekleştirildiği uçuşa Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de bizzat iştirak etti" denildi.
F-4, F-16 ve KC-135R uçaklarımızın yer aldığı Teröristle Mücadele Harekâtı Destekleme uçuşu gerçekleştirildi. Üs bölgelerimiz ile hava-yer koordinasyon usullerine yönelik eğitimlerin gerçekleştirildiği uçuşa Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz de bizzat iştirak etti. pic.twitter.com/OoDk3WUL0u— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 15, 2021