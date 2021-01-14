İKİ TRANSFER İSTİYORUM



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rize'yi yenip tur atladıkları için mutlu olduğunu söyledi. Ligde hafta sonu G.Saray'la kritik bir maç oynayacaklarını da belirten başarılı hoca, yönetimden ise ara transferde iki oyuncu talep ettiğini açıkladı. Yalçın, "Yönetime raporumu sundum. Şartlar, ekonomi uyar mı? Bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.