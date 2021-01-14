Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Siyah-Beyazlılar böylelikle kupada çeyrek finale yükseldi. 11. dakikada gelişen Rize atağında Michalak'ın pasında Andrade'nin şutunu Beşiktaş savunması blokladı. 33'te N'Koudou'nun ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci gole izin vermedi. Maçta ilk 45 dakika golsüz eşitlikle sona erdi.
DOĞAN ÇERÇEVEYİ BULAMADI
50. dakikada Larin'in yakın mesafeden kaleye yolladığı şut üst direğe çarparak dışarı çıktı. Mensah 53'te ceza sahası içinden kaleyi yokladı ancak çerçeveyi bulamadı. 64'te Doğan Erdoğan yakın mesafeden topu kafayla auta atarak Rize adına net bir fırsatı geri çevirdi.
CYLE LARİN TURU GETİRDİ
Beşiktaş 80'de Larin ile gole çok yaklaştı. Kanadalı'nın sert şutu az farklı dışarı çıktı. 85'te kullanılan köşe vuruşunda Necip'in ön direkte havalandırdığı topu arka direkte tamamlayan Larin, Beşiktaş'ı öne geçirdi. Kartal çeyrek finale yükseldi.
İKİ TRANSFER İSTİYORUM
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rize'yi yenip tur atladıkları için mutlu olduğunu söyledi. Ligde hafta sonu G.Saray'la kritik bir maç oynayacaklarını da belirten başarılı hoca, yönetimden ise ara transferde iki oyuncu talep ettiğini açıkladı. Yalçın, "Yönetime raporumu sundum. Şartlar, ekonomi uyar mı? Bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.
EN ÇOK İSTEYEN KAZANACAK
Beşiktaşlı Josef, Rize maçı Galatasaray derbisi ile ilgili konuştu. Brezilyalı oyuncu, "İki takım da kaliteli. Herhâlde daha çok isteyen takım kazanacak. Derbiler hep farklı olur" ifadelerini kullandı.
CYLE LARİN FIRTINA GİBİ
Süper Lig'de 11 golü bulunan Cyle Larin, dün kupada da Rize ağlarını sarsarak Beşiktaş'a turu getirdi. Larin bu sezon toplamda ise 14. golünü kaydetti ve çıkışını sürdürdü.