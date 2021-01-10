Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim futbolcularıyla ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine Okan Buruk, şunları kaydetti:

"KULÜBÜN VERECEĞİ BİR KARAR"

"Her transfer dönemi aşağı yukarı aynı oyuncular üzerinden aynı şeyleri duyuyoruz. Oyuncular her zaman en iyisi yaptılar takımımız içim. Hem İrfan hem de Visca bugün iyi oynadı. Hiçbir hoca oyuncusunu kaybetmek istemez ama futbolda da bir gerçek var. Net olarak önemli bir teklif gelmese de belki konuşmalar oluyordur. Birçok yerden İrfan'a özellikle teklifler oluyor. Yurtdışından da teklifler var. Kulübümüzün ne düşündüğü önemli, başkanlar görüşür. Değerli oyuncular sahibiz. Türk futbolu için İrfan önemli bir oyuncu. Milli takımda da Avrupa Şampiyonası'nda olacaktır. Kulübün vereceği bir karar, net olarak bir teklif yok. "

Her camiaların birbirine yakın olduğunu dile getiren Buruk, "Fatih hoca da çok sevdiğimiz birisi. Sayın Galatasaray Başkanı da öyle. Onların, kulüplerin konuşmaları oluyordur. Fenerbahçe de Beşiktaş da belki diğer kulüplerden de başkanımıza gelen konuşmalar vardır. Tabii ki kulübün görüşü önemli burada." diye konuştu.