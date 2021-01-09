Bordo-mavililer'in Sloven futbolcu Petar Stojanovic'i bitirme aşamasında olduğu iddia edildi. Sloven medyası, Dinamo Zagreb'in 25 yaşındaki Sloven milli sağ beki Stojanovic'in Trabzonspor ile anlaştığını duyurdu.
PEREZ'DE MENAJER SIKINTISI!
Trabzon'un istediği Arjantinli orta saha Enzo Perez'in menajerinin taleplerinin artması sonrası transferde olumsuz rüzgarlar esiyor. River Plate taraftarları da onun takımdan ayrılmasın istemiyor.
PEREZ'DE MENAJER SIKINTISI!
Trabzon'un istediği Arjantinli orta saha Enzo Perez'in menajerinin taleplerinin artması sonrası transferde olumsuz rüzgarlar esiyor. River Plate taraftarları da onun takımdan ayrılmasın istemiyor.