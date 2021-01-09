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    • Spor
    • 09.01.2021 Gazete
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    spor'da sağ beke !

    Bordo-mavililer'in futbolcu 'i bitirme aşamasında olduğu iddia edildi. Sloven medyası, 'in 25 yaşındaki Sloven milli sağ beki Stojanovic'in spor ile anlaştığını duyurdu.

    Haberler Spor Trabzonspor'da sağ beke Sloven Stojanovic!