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    • Spor
    • 09.01.2021 Gazete
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    için savaş çıktı! bahçe'nin rakibi

    bahçe’nin kadrosuna katmak istediği Yunan stoper ’e eski kulübü ekibi talip oldu. Fenerli kurmaylar temaslarını hızlandırdı.

    Sokratis için savaş çıktı!
    Fenerbahçe'nin takviye yapmak istediği stoper mevkinde 1. tercih 'in Yunan oyuncusu 'ti. Ancak gelen son bilgilere göre eski kulübü , Sokratis'e teklif yaptı. Durumdan haberdar olan li kurmaylar hemen harekete geçti.

    Sokratis'in menajeri ile görüşme gerçekleştirildi. Transfer birkaç gün içinde netlik kazanacak. Sokratis'in Fener'e imza atmaması durumunda stepnede 'lı var.
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