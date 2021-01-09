Fenerbahçe'nin takviye yapmak istediği stoper mevkinde 1. tercih Arsenal'in Yunan oyuncusu Sokratis'ti. Ancak gelen son bilgilere göre eski kulübü Genoa, Sokratis'e teklif yaptı. Durumdan haberdar olan Fenerli kurmaylar hemen harekete geçti.
Sokratis'in menajeri ile görüşme gerçekleştirildi. Transfer birkaç gün içinde netlik kazanacak. Sokratis'in Fener'e imza atmaması durumunda stepnede Roma'lı Juan Jesus var.
Sokratis'in menajeri ile görüşme gerçekleştirildi. Transfer birkaç gün içinde netlik kazanacak. Sokratis'in Fener'e imza atmaması durumunda stepnede Roma'lı Juan Jesus var.