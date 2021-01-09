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    • Spor
    • 09.01.2021 Gazete
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    Ozan Tufan'ı corona da durduramadı

    maçında sahalara asistle dönen Ozan Tufan, ’ya karşı da 2 asistle sahanın yıldızı oldu. Kendisini izleyen İngilizler’e de kalitesini gösterdi.

    Corona da durduramadı
    Fenerbahçe'de Ozan Tufan fırtınası esiyor. maçı öncesinde Covid-19 testi pozitif çıkan Ozan Tufan tedavisinin ardından sahalara eskisinden de daha iyi döndü. 2 Premier Lig ekibinin takibinde olan milli futbolcu karşısında yaptığı asistin ardından Perşembe gecesi de 'yı adeta teslim alan oyuncu oldu. Orta sahadaki iki yönlü oyununu ve müthiş mücadelesini 2 asistle süsleyen Ozan Tufan, kendisini izlemeye gelen ve kulübünün ajanlarına kalitesini bir kez daha gösterdi. F.Bahçe yönetimi ara transfer döneminde Ozan'ı satmayı düşünmüyor. Muric'den elde edilen paradan aşağısına razı olunmayacağı da ifade ediliyor.
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