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    • 09.01.2021 16:08
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    - Yeni Malatyaspor I CANLI ANLATIM

    'in 18. haftasında , bugün sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Kadir Has Şehir Stadı'nda, saat 16:00'da başlayan karşılaşmayı yönetiyor.

    Kayserispor - Yeni Malatyaspor I CANLI

    'in 18. haftasında ile Yeni Malatyaspor karşılaşıyor. Kadir Has Şehir Stadı'nda, saat 16:00'da başlayan karşılaşmayı yönetiyor.

    Süper Lig'de geride kalan 16 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlik alan Hes Kablo , 9 kez sahadan puansız ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 13 puanla 20. sırada yer alıyor.

    Oynadığı 16 mücadelede 5 kez zafer sevinci yaşayan Yeni Malatyaspor, 6 kez rakipleriyle puanları paylaştı ve 5 kez de sahadan mağlup ayrıldı. 21 puan toplayan ekip, haftaya 10. basamakta girdi.

    KAYSERİSPOR DÜŞME POTASINDAN KURTULMA PEŞİNDE
    Süper Lig'in düşme korkusu yaşayan ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, ligin sondan ikinci basamağında yer alıyor.

    Geçtiğimiz hafta alınan mağlubiyeti sonrasında 'yla yollarını ayıran ekip, Yukatel Denizlispor deplasmanında 11 haftalık galibiyet hasretine son vermişti. Sarı-kırmızılılar, bu sezonki üç zaferini de gol yemeden, 1-0'lık skorlarle elde etti.

    Ligin ilk haftasında sahasında 'yı deviren Hes Kablo Kayserispor, Eylül ayından beri sahasında üç puan alamıyor. İç Anadolu ekibi, Yeni Malatyaspor karşısına 7 maçlık hasrete son vermek için çıkacak.

    Ev sahibi ekipte kart cezalısı ve , maç kadrosunda yer almayacak.

    YENİ MALATYASPOR ÖZLEMİ DİNDİRMEK İSTİYOR
    yönetiminde aldığı flaş sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Yeni Malatyaspor, deplasmanda 'yi 3-0 yenmiş, ardından evinde Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla mağlup etmişti.

    Bu fikstürü takip eden 4 karşılaşmada sahadan zaferle ayrılamayan ekip, ve 'la berabere kalırken, ve 'ne 3-1'lik skorlarla mağlup oldu.

    Konuk ekipte kart cezalısı Karim Hafez, karşılaşmada forma giyemeyecek.

    İKİ TAKIMIN 11'LERİ
    Kayserispor: Doğan Alemdar, Behich, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Ackah, Avramovski, Campanharo, İlhan Parlak, Lennon, Alibec.Yeni Malatyaspor: Ertaç, Acquah, Wallace, Tetteh, Ahmed, Fofana, Semih, Issam, Kubilay, Bülent, Adem Büyük

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