Süper Lig'in 18. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Yeni Malatyaspor karşılaşıyor. Kadir Has Şehir Stadı'nda, saat 16:00'da başlayan karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetiyor.

Süper Lig'de geride kalan 16 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlik alan Hes Kablo Kayserispor, 9 kez sahadan puansız ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 13 puanla 20. sırada yer alıyor.

Oynadığı 16 mücadelede 5 kez zafer sevinci yaşayan Yeni Malatyaspor, 6 kez rakipleriyle puanları paylaştı ve 5 kez de sahadan mağlup ayrıldı. 21 puan toplayan ekip, haftaya 10. basamakta girdi.

KAYSERİSPOR DÜŞME POTASINDAN KURTULMA PEŞİNDE

Süper Lig'in düşme korkusu yaşayan ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, ligin sondan ikinci basamağında yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta alınan Beşiktaş mağlubiyeti sonrasında Samet Aybaba'yla yollarını ayıran ekip, Yukatel Denizlispor deplasmanında 11 haftalık galibiyet hasretine son vermişti. Sarı-kırmızılılar, bu sezonki üç zaferini de gol yemeden, 1-0'lık skorlarle elde etti.

Ligin ilk haftasında sahasında Kasımpaşa'yı deviren Hes Kablo Kayserispor, Eylül ayından beri sahasında üç puan alamıyor. İç Anadolu ekibi, Yeni Malatyaspor karşısına 7 maçlık hasrete son vermek için çıkacak.

Ev sahibi ekipte kart cezalısı Miguel Lopes ve Pedro Henrique, maç kadrosunda yer almayacak.

YENİ MALATYASPOR ÖZLEMİ DİNDİRMEK İSTİYOR

Hamza Hamzaoğlu yönetiminde aldığı flaş sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Yeni Malatyaspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 yenmiş, ardından evinde Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla mağlup etmişti.

Bu fikstürü takip eden 4 karşılaşmada sahadan zaferle ayrılamayan ekip, Alanyaspor ve Sivasspor'la berabere kalırken, BB Erzurumspor ve Ankaragücü'ne 3-1'lik skorlarla mağlup oldu.

Konuk ekipte kart cezalısı Karim Hafez, karşılaşmada forma giyemeyecek.

İKİ TAKIMIN 11'LERİ

Kayserispor: Doğan Alemdar, Behich, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Ackah, Avramovski, Campanharo, İlhan Parlak, Lennon, Alibec.Yeni Malatyaspor: Ertaç, Acquah, Wallace, Tetteh, Ahmed, Fofana, Semih, Issam, Kubilay, Bülent, Adem Büyük