Fenerbahçe, kadrosuna katmayı çok istediği Mesut Özil'e kavuşmak için gün sayıyor. Kariyeri boyunca 253 asist yapan ve Avrupa'da son 20 yılda en çok asist yapan 4. futbolcu olan Mesut Özil, Gelsenkirchen'de babasını ziyaret edip kararını bildirdikten sonra İngiltere'ye geçti.
SÖZLEŞMESİNİ FESHETMEYE GİTTİ
Mesut'un İngiltere'de menajeri ile bir araya gelip Arsenal ile sözleşmesini feshettikten sonra pazartesi günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Sonrasında da 3.5 yıllık imza atacak.
KARŞILAMA MUHTEŞEM OLACAK
Mesut Özil için muhteşem bir karşılama gerçekleşeceği de gelen bilgiler arasında. Alex'in ayrılmasından sonra her zaman boş olan 10 numaralı mevki de gerçek sahibini bulmuş olacak.
KADIKÖY'ÜN HAVASI DEĞİŞTİ!
Fenerli taraftarlar "Alex'in heykelini diktik. Mesut Özil'in heykeli de dikilir mi" şeklinde anket çalışmalarına başladılar bile. Kadıköy'ün havası şimdiden değişmiş durumda.
FORMAYI DEVRALIYOR
Alex'in performansına kimse yaklaşamadı. Yokluğu hep hissedildi. Şimdi yerine bir dünya yıldızı geldi.
GERÇEK BİR DÜNYA YILDIZI
Messi, Ronaldo, Suarez'dan sonra son 20 yılda Avrupa'nın en çok asist yapan oyuncusu olan Mesut Özil artık çubuklu forma için ter dökecek.