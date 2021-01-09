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    • Spor
    • 09.01.2021 Gazete
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    'nin yeni 'i : Yeni bir dönem başlıyor

    Son 20 yılda , ve ’den sonra ’nın en çok asist yapan 4. oyuncusu olan çubuklu forma için pazartesi günü ’a geliyor. Efsane ’ten sonra ’de yeni bir dönem başlıyor.



    Fenerbahçe, kadrosuna katmayı çok istediği Mesut Özil'e kavuşmak için gün sayıyor. Kariyeri boyunca 253 asist yapan ve Avrupa'da son 20 yılda en çok asist yapan 4. futbolcu olan Mesut Özil, Gelsenkirchen'de babasını ziyaret edip kararını bildirdikten sonra İngiltere'ye geçti.



    SÖZLEŞMESİNİ FESHETMEYE GİTTİ
    Mesut'un İngiltere'de menajeri ile bir araya gelip Arsenal ile sözleşmesini feshettikten sonra pazartesi günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Sonrasında da 3.5 yıllık imza atacak.



    KARŞILAMA MUHTEŞEM OLACAK
    Mesut Özil için muhteşem bir karşılama gerçekleşeceği de gelen bilgiler arasında. Alex'in ayrılmasından sonra her zaman boş olan 10 numaralı mevki de gerçek sahibini bulmuş olacak.



    KADIKÖY'ÜN HAVASI DEĞİŞTİ!
    Fenerli taraftarlar "Alex'in heykelini diktik. Mesut Özil'in heykeli de dikilir mi" şeklinde anket çalışmalarına başladılar bile. Kadıköy'ün havası şimdiden değişmiş durumda.



    FORMAYI DEVRALIYOR
    Alex'in performansına kimse yaklaşamadı. Yokluğu hep hissedildi. Şimdi yerine bir dünya yıldızı geldi.



    GERÇEK BİR DÜNYA YILDIZI
    Messi, Ronaldo, Suarez'dan sonra son 20 yılda Avrupa'nın en çok asist yapan oyuncusu olan Mesut Özil artık çubuklu forma için ter dökecek.
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