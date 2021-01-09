



Fenerbahçe, kadrosuna katmayı çok istediği Mesut Özil'e kavuşmak için gün sayıyor. Kariyeri boyunca 253 asist yapan ve Avrupa'da son 20 yılda en çok asist yapan 4. futbolcu olan Mesut Özil, Gelsenkirchen'de babasını ziyaret edip kararını bildirdikten sonra İngiltere'ye geçti.