Alanya önünde penaltı kaçıran Valencia, her şeye rağmen takımın en iyi isimlerinden birisi oldu. Hücum yanında savunma anlamında da Fenerbahçe'ye ciddi katkı yapan Ekvadorlu oyuncu, sakatlık yaşadığı ve oyundan çıkmanın eşiğine geldiği maçta 15 ikili mücadelenin 10'unu kazandı.
PENALTIDAN VAZGEÇMİYOR
Alanya maçında penaltı kaçıran Enner Valencia, "Hocam izin verirse yine penaltı kullanmak isterim" diyerek kendisine olan güvenini ortaya koydu.
HARİKA DOKUNUŞ!
Pelkas'ın perşembe gecesi Alanya'ya attığı gol ülkesi Yunanistan'da gündem oldu. Yunan medyası, "Zor pozisyonda yere indirmeden topa harika bir dokunuş yaptı. Klasik bir Pelkas golüydü" ifadesi kullanıldı.
PENALTIDAN VAZGEÇMİYOR
Alanya maçında penaltı kaçıran Enner Valencia, "Hocam izin verirse yine penaltı kullanmak isterim" diyerek kendisine olan güvenini ortaya koydu.
HARİKA DOKUNUŞ!
Pelkas'ın perşembe gecesi Alanya'ya attığı gol ülkesi Yunanistan'da gündem oldu. Yunan medyası, "Zor pozisyonda yere indirmeden topa harika bir dokunuş yaptı. Klasik bir Pelkas golüydü" ifadesi kullanıldı.