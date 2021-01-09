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    • Spor
    • 09.01.2021 Gazete
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    li Enner yıkılmıyor

    önünde penaltı kaçıran , her şeye rağmen takımın en iyi isimlerinden birisi oldu. Hücum yanında savunma anlamında da 'ye ciddi katkı yapan Ekvadorlu oyuncu, sakatlık yaşadığı ve oyundan çıkmanın eşiğine geldiği maçta 15 ikili mücadelenin 10'unu kazandı.

    Valencia yıkılmıyor
    Alanya önünde penaltı kaçıran , her şeye rağmen takımın en iyi isimlerinden birisi oldu. Hücum yanında savunma anlamında da 'ye ciddi katkı yapan Ekvadorlu oyuncu, sakatlık yaşadığı ve oyundan çıkmanın eşiğine geldiği maçta 15 ikili mücadelenin 10'unu kazandı.

    PENALTIDAN VAZGEÇMİYOR
    Alanya maçında penaltı kaçıran , "Hocam izin verirse yine penaltı kullanmak isterim" diyerek kendisine olan güvenini ortaya koydu.



    HARİKA DOKUNUŞ!
    Pelkas'ın perşembe gecesi 'ya attığı gol ülkesi 'da gündem oldu. medyası, "Zor pozisyonda yere indirmeden topa harika bir dokunuş yaptı. Klasik bir golüydü" ifadesi kullanıldı.

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