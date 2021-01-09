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    • Spor
    • 09.01.2021 Gazete
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    ara vermedi Ademi geri döndü

    , BB spor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. maçında 11'de başlayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Tedavisi tamamlanan de takımla çalıştı.

    Fener ara vermedi Ademi geri döndü
    Fenerbahçe, BB spor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. maçında 11'de başlayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Tedavisi tamamlanan de takımla çalıştı.



    SAKATLARA GÜNDE ÇİFT SEANS
    F.Bahçe'de sakat oyuncuların tedavisi devam ediyor. , , ve Gökhan Gönül için günde çift seans tedavi uygulanıyor. Ancak bu 4 oyuncunun da Erzurum deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.

    'nin teknik patronu , liderlik hesapları yapmaya başladı.
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