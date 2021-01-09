Fener ara vermedi Ademi geri döndü

Fenerbahçe, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Alanyaspor maçında 11'de başlayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Tedavisi tamamlanan Kemal Ademi de takımla çalıştı.
SAKATLARA GÜNDE ÇİFT SEANS
F.Bahçe'de sakat oyuncuların tedavisi devam ediyor. Diego Perotti, Filip Novak, Tolga Ciğerci ve Gökhan Gönül için günde çift seans tedavi uygulanıyor. Ancak bu 4 oyuncunun da Erzurum deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.
Fenerbahçe'nin teknik patronu Erol Bulut, liderlik hesapları yapmaya başladı.
SAKATLARA GÜNDE ÇİFT SEANS
F.Bahçe'de sakat oyuncuların tedavisi devam ediyor. Diego Perotti, Filip Novak, Tolga Ciğerci ve Gökhan Gönül için günde çift seans tedavi uygulanıyor. Ancak bu 4 oyuncunun da Erzurum deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.
Fenerbahçe'nin teknik patronu Erol Bulut, liderlik hesapları yapmaya başladı.