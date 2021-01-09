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    • Spor
    • 09.01.2021 Gazete
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    Eksik 3 puan arıyor

    Son maçında 'ya kaybeden bugün G.Birliği'ni ağırlıyor. Cezası sona eren bugün kulübede olacak. 'da G.Birliği maçı öncesi 6 eksik var. , , ve Elabdellaoui sakat. ve ise cezaları nedeniyle oynayamayacak.

    Eksik Aslan 3 puan arıyor
    Son maçında 'ya kaybeden bugün G.Birliği'ni ağırlıyor. Cezası sona eren bugün kulübede olacak. 'da G.Birliği maçı öncesi 6 eksik var. , , ve Elabdellaoui sakat. ve ise cezaları nedeniyle oynayamayacak.



    804 GÜN SONRA G.SARAY MAÇINDA!
    Halis Özkahya, ligde 804 gün sonra G.Saray'ın maçını yönetecek. Özkahya 2018'de -G.Saray maçında 'ya gösterdiği kartla eleştirilmişti.

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    Haberler Spor Eksik Aslan 3 puan arıyor