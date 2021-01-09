Eksik Aslan 3 puan arıyor

Son maçında Konya'ya kaybeden Aslan bugün G.Birliği'ni ağırlıyor. Cezası sona eren Fatih Terim bugün kulübede olacak. Cimbom'da G.Birliği maçı öncesi 6 eksik var. Falcao, Feghouli, Etebo ve Elabdellaoui sakat. Emre Kılınç ve Ömer Bayram ise cezaları nedeniyle oynayamayacak.
804 GÜN SONRA G.SARAY MAÇINDA!
Halis Özkahya, ligde 804 gün sonra G.Saray'ın maçını yönetecek. Özkahya 2018'de Malatya-G.Saray maçında Marcao'ya gösterdiği kartla eleştirilmişti.
804 GÜN SONRA G.SARAY MAÇINDA!
Halis Özkahya, ligde 804 gün sonra G.Saray'ın maçını yönetecek. Özkahya 2018'de Malatya-G.Saray maçında Marcao'ya gösterdiği kartla eleştirilmişti.