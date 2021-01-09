Çaykur Rizespor ile oynanan maçta sakatlanan Bernard Mensah'tan kötü haber geldi. Sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem tespit edilen Ganalı futbolcunun Hatayspor'a karşı forma giyemeyeceği açıklandı. Mensah haftaya Galatasaray derbisinde ise oynayabilecek.
DEPLASMANDA YİNE N'SAKALA
SERGEN Yalçın geleneği bozmayacak. İçeride Rıdvan, deplasmanda N'Sakala'yı oynatan başarılı hoca, Hatay önünde de Kongolu stopere forma verecek.
OĞUZHAN YİNE İLK 11'DE
Son haftaların yükselen yıldızı Oğuzhan Özyakup bırakmıyor. Rize maçında 11'de oynayan ve büyük alkış alan tecrübeli yıldız Hatay'da da 11'de görev yapacak.
DEPLASMANDA YİNE N'SAKALA
SERGEN Yalçın geleneği bozmayacak. İçeride Rıdvan, deplasmanda N'Sakala'yı oynatan başarılı hoca, Hatay önünde de Kongolu stopere forma verecek.
OĞUZHAN YİNE İLK 11'DE
Son haftaların yükselen yıldızı Oğuzhan Özyakup bırakmıyor. Rize maçında 11'de oynayan ve büyük alkış alan tecrübeli yıldız Hatay'da da 11'de görev yapacak.