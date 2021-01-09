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    • Spor
    • 09.01.2021 Gazete
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    Beşiktaş'ta sakatlanan Mensah ’a karşı yok

    ile oynanan maçta sakatlanan Bernard Mensah'tan kötü haber geldi. Sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem tespit edilen Ganalı futbolcunun 'a karşı forma giyemeyeceği açıklandı. Mensah haftaya derbisinde ise oynayabilecek.

    Sakatlanan Mensah Hatay’a karşı yok
    Çaykur Rizespor ile oynanan maçta sakatlanan Bernard Mensah'tan kötü haber geldi. Sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem tespit edilen Ganalı futbolcunun 'a karşı forma giyemeyeceği açıklandı. Mensah haftaya derbisinde ise oynayabilecek.

    DEPLASMANDA YİNE N'SAKALA
    SERGEN Yalçın geleneği bozmayacak. İçeride , deplasmanda N'Sakala'yı oynatan başarılı hoca, önünde de Kongolu stopere forma verecek.



    OĞUZHAN YİNE İLK 11'DE
    Son haftaların yükselen yıldızı . Rize maçında 11'de oynayan ve büyük alkış alan tecrübeli yıldız Hatay'da da 11'de görev yapacak.

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    Haberler Spor Beşiktaş'ta sakatlanan Mensah Hatay’a karşı yok