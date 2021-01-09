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    • Spor
    • 09.01.2021 Gazete
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    'ta sesleri

    Siyah-Beyazlılar bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken ’nın transferi için ’un kapısını çaldı, pzaarlıklar başladı.

    Kartal’da Abdülkerim sesleri
    Teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda stoper arayışlarına başlayan 'tan sürpriz bir hamle geldi. İlk olarak lu için temaslarda bulunan ancak net bir sonuç alamayan Siyah-Beyazlılar bu kez de rotayı 'a çevirdi.

    Beşiktaş yönetimi bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 'ya talip oldu. Siyah-Beyazlılar'ın spor'a para ve futbolcu teklifinde bulunduğu, görüşmelerin önümüzdeki günlerde de süreceği belirlendi.

    Ancak Konya Teknik Direktörü 'ın 'un ayrılığı sonrası savunmanın bir başka önemli ismi olan Abdülkerim'in de gönderilmesini istemediği öğrenildi.
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