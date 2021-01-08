Fener 3'te 3 yaptı... Sarı-Lacivertliler ligin en flaş takımlarından Alanyasyor'u Kadıköy'de 2-1 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı. Kanarya böylece ligde 2. sıraya çıktı. 12. dakikada Sinan Gümüş'ün orta şut karışımı vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.
ALTAY'DAN MÜTHİŞ KURTARIŞ
45+1. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Thiam'ın plase vuruşunda top yan ağlarda kaldı. 45+3. dakikada Efecan'ın vuruşunu kaleci Altay müthiş çıkardı.
VALENCİA PENALTIYI KAÇIRDI
65'te Fenerbahçe penaltı kazandı. Valencia'nın penaltısını Marafona kurtardı. 69. dakikada sahneye Pelkas çıktı. Yunan yıldız şık bir plase ile skoru 2-0 yaptı.
FERDİ'NİN ŞUTU DİREKTE!
81'de Babacar penaltıdan farkı 1'e indirdi: 2-1. 87'de Babacar'ın bomboş kafa vuruşu Altay'ın üzerine gitti. 90+4'te Ferdi'nin şutu direkten döndü ve maç 2-1 bitti.
VALENCİA'NIN HAREKETİ TARTIŞMA YARATTI!
Maçın ilk yarısında Fenerbahçeli Enner Valencia çıkan tartışmayı ayırmaya çalışan hakem Halil Umut Meler'i eliyle itti. Meler bu hareket sonrasında kart göstermedi. Bazı eski hakemler ise kırmızı kart çıkması gerektiğini belirtti.