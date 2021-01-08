Fener 3'te 3 yaptı... Sarı-Lacivertliler ligin en flaş takımlarından Alanyasyor'u Kadıköy'de 2-1 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı. Kanarya böylece ligde 2. sıraya çıktı. 12. dakikada Sinan Gümüş'ün orta şut karışımı vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.