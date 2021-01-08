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    • Spor
    • 08.01.2021 Gazete
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    'ta Mandzukic heyecanı! Taraflar masaya oturdu

    Lider transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Teknik direktör ’ın raporu doğrultusunda forvet arayışlarına başlayan lılar’da sesleri yükseliyor. Yalçın’ın maçı sonrası “İlgileniyoruz” dediği Hırvat golcüye yapılan teklifin ayrıntıları ortaya çıktı.

    Kıran kırana pazarlık

    Lider Beşiktaş transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda forvet arayışlarına başlayan Siyah-Beyazlılar'da Mario Mandzukic sesleri yükseliyor. Yalçın'ın Rize maçı sonrası "İlgileniyoruz" dediği Hırvat golcüye yapılan teklifin ayrıntıları ortaya çıktı.

    ARADA 2 MİLYON EURO VAR


    Alının bilgilere göre Beşiktaş yönetimi, Mandzukic'e 1.5 sezon için 3 milyon Euro garanti ücret ve toplam 1 milyon Euro şampiyonluk bonusu teklif etti. Tecrübeli yıldızın ise 6 milyon Euro garanti ücret talep ettiği belirlendi.

    EN İYİ TEKLİF BEŞİKTAŞ'IN


    Bonservisi elinde olan Mandzukic'le pazarlıklar kıran kırana devam ediyor. Hırvat forvete yapılan en iyi teklifin Beşiktaş'ın olduğu da ifade edildi. Tecrübeli golcüye 2 Bundesliga ve 1 Serie A kulübünün ilgi gösterdiği belirtiliyor.
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    Haberler Spor Beşiktaş'ta Mandzukic heyecanı! Taraflar masaya oturdu