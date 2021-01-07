'2021'DE YARDIM ETMEYE DEVAM EDECEĞİM'

Hayatımızla çok gurur duyuyorum. 2020 yılında ihtiyacı olan çocuklar için (sol yarık dudak, yangın yarası, ayak parmağı ve diğer acı) 157 ameliyat gerçekleştirdik. Altı farklı ülkedeki çocukların daha iyi bir yaşam sürmelerine yardımcı olduk. Şahsen, tüm doktorlara ve Bigshoe'nun arkasındaki ekibe bunu mümkün kıldığı için teşekkür etmek istiyorum! Lütfen önemli işinize devam edin. Söz veriyorum üzerime düşeni yapacağım ve 2021'de yardım etmeye devam edeceğim.