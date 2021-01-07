1.Lig’de 2 maç var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

ASLAN'DA ZAZA SÜRPRİZİ



Galatasaray için İtalya'dan sürpriz golcü iddiası. Sky Sports'ta yer alan haberde Falcao'nun bitmek bilmeyen sakatlıkları sebebiyle forvet arayışı içinde olan Sarı-Kırmızılılar'ın Torino forması giyen Simone Zaza'yı kadrosuna katmak istediği belirtildi. 29 yaşındaki golcü için Torino'ya kiralama teklifi yapıldığı ve temasların sürdüğü ifade edilirken, Zaza'ya Bologna ve Benevento'nun da talip olduğu öğrenildi.