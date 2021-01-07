1.Lig’de 2 maç var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

TFF 1.Lig'de bugün iki erteleme maçı oynanacak. Saat 16.00'da başlayacak maçta Ankaraspor, Adanaspor'u ağırlayacak. 19.00'da ise İstanbulspor ve Balıkesirspor karşılaşacak.
SEPİL İSTİFA ETTİ
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa etti. Kulüpler Birliği'nin yeni başkanının en kısa süre içerisinde seçilmesi bekleniyor.
MERİH'E DEV TALİP
Juventus forması giyen milil futbolcumuz Merih Demiral'ı İngiliz devi Liverpool'un istediği iddia edildi. Liverpool'un Merih için 50 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öne sürüldü.
DRİNKWATER K.PAŞA'DA
Kasımpaşa, Chelsea'nin İngiliz orta saha oyuncusu Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Drinkwater, kısa süre içinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacak.
OSAYİ'DEN FLAŞ HAMLE
Fener'in transferi için uğraştığı bir diğer isim QPR'lı Samuel Osayi dün Sarı-Lacivertliler'i Instagram'dan takip etmeye başladı. Bunun üzerine transferin bittiği yorumları yapılırken, giyen İngiliz kanat oyuncusu, kısa süre içinde Fener'i takibi bıraktı.
3 OYUNCUYA TAKIM ARANIYOR
Devre arasında büyük bir transfer operasyonuna imza atmaya hazırlanan F.Bahçe; Cisse, Ademi, ve Thiam'a kulüp arıyor. Cisse, K.Gümrük'e önerildi.
G.BİRLİĞİ MESAİSİ BAŞLADI
Konya'ya yenilen G.Saray Pazar günü oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına dün başladı. Konya maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.
ASLAN'DA ZAZA SÜRPRİZİ
Galatasaray için İtalya'dan sürpriz golcü iddiası. Sky Sports'ta yer alan haberde Falcao'nun bitmek bilmeyen sakatlıkları sebebiyle forvet arayışı içinde olan Sarı-Kırmızılılar'ın Torino forması giyen Simone Zaza'yı kadrosuna katmak istediği belirtildi. 29 yaşındaki golcü için Torino'ya kiralama teklifi yapıldığı ve temasların sürdüğü ifade edilirken, Zaza'ya Bologna ve Benevento'nun da talip olduğu öğrenildi.
GALATASARAY GERİ DÖNEMİYOR
Aslan bu sezon geriye düştüğü Alanyaspor, Kasımpaşa, Karagümrük ve Konyaspor maçlarının hiçbirinden galip gelmeyi başaramadı. 4 maçta da puan kaybı yaşadı.
ONYEKURU HAZIR KITA
Cimbom'un devre arası transferindeki ilk hedefi olan eski futbolcusu Henry Onyekuru, Galatasaray'ın Monaco ile anlaşmasını bekliyor. Nijeryalı kanat oyuncusu gelen diğer teklifleri Sarı-Kırmızılı kulübe transfer olmak istediğini söyleyerek reddediyor.
FALCAO'DA YIRTIK VAR
Galatasaray, Antalyaspor maçında sakatlanan Falcao'nun sağ üst adale grubunda kısmi yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Falcao'nun tedavisine başlandı.
FENER'İN RAKİBİ ALANYA
Süper Lig'deki son 2 maçını kazanan Fenerbahçe, bugün saat 19.00'da Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Maçta hakem Halil Umut Melek düdük çalacak. Fener'de sakat olan Tolga ve Perotti bugün forma giyemeyecek. Sarı-Lacivertliler, 3'te 3 yaparak zirve yürüyüşünü sürdürmek istiyor.
BAŞAKŞEHİR 3 PUANI HATIRLADI
Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, evinde konuk ettiği BB Erzurumspor'u 1-0, mağlup etti. Ligde son 7 maçın 4'ünü kaybeden 3'ünde sahadan beraberlikle ayrılan Medipol Başakşehir, 7 maç aradan sonra 3 puanı kazanmış oldu. Maçın tek golü ilk yarıda geldi. 40. dakikada Edin Visca'nın sağ taraftan kullandığı kornerde meşin yuvarlak sağ çaprazdaki Epureanu'nun önünde kaldı. Bu oyuncun sert vuruşunda kaleci Farnolle'den dönen topu kale önünde Gulbrandsen kafa ile ağlara yolladı: 1-0.
KAYSERİ'YE HAYAT ÖPÜCÜĞÜ
Süper Lig'in 17. haftasında Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi. 21. dakikada Lennon'un sol çaprazdan yaptığı ortada Pedro Henrique, çektiği şutla topu ağlara gönderdi: 0-1. Bu üstünlüğünü korumayı başaran Kayseri önemli bir galibiyete imza attı.
GENÇLER'DEN FARKLI TARİFE
Gençlerbirliği, Hatay'ı Motta'nın (2 penaltı) ve Sio'nun golleriyle 3-1 yendi. Hatay'da kaleci Münir 43'te kırmızı gördü.
SON GÜLEN ANTALYA
Antalya, geriden gelip K.Gümrük'ü Hakan, Gökdeniz ve Eren'in golleriyle 3-1 yendi. Balkovec'in sayısı K.Gümrük'e yetmedi.
PEREZ DE BİTTİ BİTİYOR
Fırtına, River Plate'in 34 yaşındaki yıldızı Enzo Perez için oldukça ısrarcı. Yapılan görüşmelerde büyük ilerleme kaydedildiği öğrenildi.
DİABATE DENİZLİ İLE GÖRÜŞÜYOR
Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan futbolculardan Diabate Denizlispor ile görüşüyor. Bilal Başacıkoğlu ise Malatya ile anlaştı.
DAKAR RALLİSİ'NDE AL-ATTİYAH'TAN 3. ZAFER
Dakar Rallisi'nde yarışın 4. gününde de bitiş çizgisine en iyi derece ile gelen Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah oldu. Bir diğer Red Bull sporcusu Peterhansel ise genel klasmandaki liderliğini korudu.
BURSASPOR'UN KAMP PROGRAMI BELLİ OLDU
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un kamp programı netleşti. Yeşil-beyazlılar, 13 Ocak Çarşamba günü Antalya'ya gidecek ve 10 günlük bir kamp gerçekleştirecek. Bursaspor kampın ardından A.Demirspor maçını oynamak için Bursa'ya gelmeden Adana'ya geçecek.
GAZİANTEP FK'DA SİVASSPOR MAÇI ÖNCESİ 6 EKSİK VAR
Gaziantep'te, Süper Lig'in 18. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacağı maçta cezalı Alin Tosca ve Junior Morais ile birlikte sakatlıkları bulunan Kana Bıyık, Andre Sousa, Dicko ve Maxim forma giyemeyecek.