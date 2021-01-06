BEŞİKTAŞ'A GELMEK İSTİYOR



Sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan Steven Caulker'ın da Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği öğrenildi. Yönetimin para ve futbolcu teklifinde bulunacağı gelen bilgiler arasında.