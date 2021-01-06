Gözünü ara transfere çeviren Beşiktaş'ta görüşmeler başlıyor. Yönetimle bir araya gelen teknik direktör Sergen Yalçın'ın öncelikle stoper takviyesi talep ettiği belirlendi. Başarılı hocanın bu bölgede görmek istediği isim ise Steven Caulker.
"BİZE ÇOK FAYDALI OLUR"
Yalçın 2019 yılında Alanyaspor'a getirdiği İngiliz stoperin alınması durumunda çok faydalı olacağını bildirdi. Yönetim kısa süre içinde Akdeniz kulübüyle görüşmelere start verecek.
BEŞİKTAŞ'A GELMEK İSTİYOR
Sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan Steven Caulker'ın da Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği öğrenildi. Yönetimin para ve futbolcu teklifinde bulunacağı gelen bilgiler arasında.