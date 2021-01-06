CANLI | Denizlispor- Kayserispor

üper Lig'de 17. hafta heyecanı devam ediyor. Denizlispor sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Yalçın Koşukavak önderliğinde İlk 2 maçından galibiyetle ayrılan Denizlispor son iki haftada ise 5 puan kaybetti. Konuk Kayserispor ise kötü günlerden geçiyor. Sarı Kırmızılılar Süper Lig'de son 11 maçta 7 mağlubiyet 4 beraberlik aldı.

beINSports 2 ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleyi Ali Şansalan yönetiyor. Bu karşılaşmanın canlı anlatımını ayrıca takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Bakalorz, Bergdich, Muhammet, Leismann, Özer Özdemir, Recep Niyaz, Mesanovic, Sagal, Rodallega

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Kolovetsios, Sapunaru, Behich, Campanharo, Ackah, Avramovski, Henrique, Lennon, Alibec