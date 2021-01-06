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    • 06.01.2021 13:26
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    CANLI | Denizlispor- Kayserispor

    Denizlispor Kayserispor maçı | 'in 17. haftasında Denizlispor sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Kritik karşılaşmayı hakem yönetiyor.

    CANLI | Denizlispor- Kayserispor

    üper Lig'de 17. hafta heyecanı devam ediyor. Denizlispor sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. önderliğinde İlk 2 maçından galibiyetle ayrılan Denizlispor son iki haftada ise 5 puan kaybetti. Konuk Kayserispor ise kötü günlerden geçiyor. Sarı Kırmızılılar 'de son 11 maçta 7 mağlubiyet 4 beraberlik aldı.

    ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleyi yönetiyor. Bu karşılaşmanın canlı anlatımını ayrıca takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    İLK 11'LER
    Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Bakalorz, , , , , , Mesanovic, ,

    Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Kolovetsios, Sapunaru, Behich, Campanharo, Ackah, , , Lennon, Alibec

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