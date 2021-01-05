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    • 05.01.2021 20:46
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    pilotu 'e şoku! Pozitif çıktı

    Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden 'in sürücüsü 'in, yeni tip (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı. Geçen sezon Avusturya Grand Prix'sini 3. sırada tamamlayarak kariyerinde ilk kez podyuma çıkan Büyük Britanyalı pilot, 14 gün boyunca karantina altında kalmasının ardından takımının antrenman kampına katılacak.

    Formula 1 pilotu koronaya yakalandı

    Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden 'in sürücüsü 'in, yeni tip (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

    KOKU VE TAT ALMA YETİSİNİ KAYBETTİ
    McLaren takımından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin kentinde tatilini sürdüren 21 yaşındaki pilotun koku ve tat alma yetisini kaybetmesinin ardından Kovid-19 testine girdiği ve sonucun pozitif çıktığı belirtildi.

    Geçen sezon Avusturya Grand Prix'sini 3. sırada tamamlayarak kariyerinde ilk kez podyuma çıkan Büyük Britanyalı pilot, 14 gün boyunca karantina altında kalmasının ardından takımının antrenman kampına katılacak.

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonunun, 21 Mart'ta Avustralya Grand Prix'si ile başlaması planlanıyor.

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