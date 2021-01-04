



Galatasaray'da Radamel Falcao devri sona eriyor… Sarı-Kırmızılı takıma geçen sezonun başında transfer olan ve 1.5 yılda 9 milyon Euro'yu cebine koyan Kolombiyalı golcü bu süreçte 31 maçta oynadı, 32 maçı ise sakatlığı sebebiyle kaçırdı. Son olarak Antalya maçındaki sakatlığı bardağı taşırdı.