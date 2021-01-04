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    • 04.01.2021 10:14
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    • 04.01.2021 10:14
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    Süper Lig'de flaş ayrılık! Görevine son verildi

    Son dakika haberine göre dün sahasında Beşiktaş'ı konuk eden Kayseri'da teknik direktör 'nın görevine son verildi. 8 maçtır sarı-kırmızılı takımın başında olan tecrübeli teknik adam 3 puan sevinci yaşayamamışt.

    Süper Lig'de flaş ayrılık! Görevine son verildi

    Hes Kablo Kayseri Başkanı Berna Gözbaşı, Teknik Direktör 'nın görevine son verdi. Süper Lig'in tek kadın kulüp başkanı Berna Gözbaşı, beklenen kararı aldı. Ligin 16 haftasını 10 puanla geride bırakan Hes Kablo 'da teknik direktör Samet Aybaba ile yollar ayrıldı. Son oynanan Beşiktaş maçında sergilenen futbol ve alınan yenilgi sonrasında Başkan Berna Gözbaşı, teknik direktör Samet Aybaba ile devam etmeme kararı aldı. Başkan Gözbaşı bu kararını teknik direktör Aybaba'ya da iletti.

    Hes Kablo Kayserispor, Samet Aybaba ile 8 Süper Lig maçına çıktı. Bu maçlarda 4 beraberlik 4 yenilgi alan sarı kırmızılı ekip 5 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. Kayserispor'un Samet Aybaba yönetiminde çıktığı 8 maçta aldığı sonuçlar ise şu şekilde:

    Galatasaray-Kayserispor 1-1
    Kayserispor-Karagümrük 0-0
    Göztepe-Kayserispor 1-1
    Kayserispor-Trabzonspor 0-0
    Antalyaspor-Kayserispor 2-0
    Kayserispor-Konyaspor 1-2
    Gençlerbirliği-Kayserispor 3-2
    Kayserispor-Beşiktaş 0-2

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    Haberler Spor Süper Lig'de flaş ayrılık! Görevine son verildi