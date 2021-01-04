Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın en kritik maçlarından olan Fenerbahçe - Alanyaspor maçına Halil Umut Meler atanırken, Konyaspor - Galatasaray maçına ise Arda Kardeşler atandı.
İŞTE HAFTANIN PROGRAMI VE HAKEMLERİ
5 Ocak Salı
Gaziantep FK - Ankaragücü | Alper Ulusoy
Yeni Malatyaspor - Sivasspor | Sarper Barış Saka
Konyaspor - Galatasaray | Arda Kardeşler
6 Ocak Çarşamba
Denizlispor - Kayserispor | Ali Şansalan
Gençlerbirliği - Hatayspor | Yasin Kol
Başakşehir - BB Erzurumspor | Yaşar Kemal Uğurlu
Trabzonspor - Göztepe | Cüneyt Çakır
Antalyaspor - Karagümrük | Hüseyin Göçek
Beşiktaş - Ç.Rizespor | Ümit Öztürk
7 Ocak Perşembe
Fenerbahçe - Alanyaspor | Halil Umut Meler