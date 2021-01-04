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    • 04.01.2021 10:58
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    ! Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu

    haberine göre Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu. 'den yapılan açıklamaya göre haftanın en kritik maçlarından olan Fenerbahçe - Alanya maçına Halil Umut Meler atanırken, Konyaspor - Galatasaray maçına ise Arda Kardeşler atandı.

    Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu

    Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu. 'den yapılan açıklamaya göre haftanın en kritik maçlarından olan Fenerbahçe - Alanya maçına Halil Umut Meler atanırken, Konyaspor - Galatasaray maçına ise Arda Kardeşler atandı.

    İŞTE HAFTANIN PROGRAMI VE HAKEMLERİ

    5 Ocak Salı
    Gaziantep FK - Ankaragücü | Alper Ulusoy
    Yeni Malatyaspor - Sivasspor | Sarper Barış Saka
    Konyaspor - Galatasaray | Arda Kardeşler

    6 Ocak Çarşamba
    Denizlispor - Kayserispor | Ali Şansalan
    Gençlerbirliği - Hatayspor | Yasin Kol
    Başakşehir - BB Erzurumspor | Yaşar Kemal Uğurlu
    Trabzonspor - Göztepe | Cüneyt Çakır
    Antalyaspor - Karagümrük | Hüseyin Göçek
    Beşiktaş - Ç.Rizespor | Ümit Öztürk

    7 Ocak Perşembe
    Fenerbahçe - Alanyaspor | Halil Umut Meler

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    Haberler Spor SON DAKİKA! Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu