Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın en kritik maçlarından olan Fenerbahçe - Alanyaspor maçına Halil Umut Meler atanırken, Konyaspor - Galatasaray maçına ise Arda Kardeşler atandı.

İŞTE HAFTANIN PROGRAMI VE HAKEMLERİ



5 Ocak Salı

Gaziantep FK - Ankaragücü | Alper Ulusoy

Yeni Malatyaspor - Sivasspor | Sarper Barış Saka

Konyaspor - Galatasaray | Arda Kardeşler



6 Ocak Çarşamba

Denizlispor - Kayserispor | Ali Şansalan

Gençlerbirliği - Hatayspor | Yasin Kol

Başakşehir - BB Erzurumspor | Yaşar Kemal Uğurlu

Trabzonspor - Göztepe | Cüneyt Çakır

Antalyaspor - Karagümrük | Hüseyin Göçek

Beşiktaş - Ç.Rizespor | Ümit Öztürk



7 Ocak Perşembe

Fenerbahçe - Alanyaspor | Halil Umut Meler



