Süper Lig'de bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak olan F.Bahçe bu karşılaşmaya mutlak 3 puan hesabı ile hazırlandı. Galatasaray'ın puan kaybı takıma moral verirken teknik patron Erol Bulut, fikstür avantajını da göz önünde bulundurarak ilk yarıyı lider bitirmenin hesaplarını yapıyor. Bulut, Kasımpaşa maçı öncesi futbolcularını motive edici bir konuşma yaptı.
MENTAL KIRILGANLIK GÖSTERMEYİN
Seri galibiyetler zamanının geldiğini belirten Bulut, şu ifadeleri kullandı: "Kayıplarımızı telafi etmeliyiz. Kasımpaşa karşısına final maçı gibi oynamalıyız. Geri adım atmadan 90 dakika savaşmalıyız. Mental kırılganlık göstermeden 90 dakika savaştığımız her maçı kazandık. Trabzon ve Başakşehir maçları bunun en güzel örneği. Bu tarzımız bizim karakterimiz olmalıdır."
MENTAL KIRILGANLIK GÖSTERMEYİN
Seri galibiyetler zamanının geldiğini belirten Bulut, şu ifadeleri kullandı: "Kayıplarımızı telafi etmeliyiz. Kasımpaşa karşısına final maçı gibi oynamalıyız. Geri adım atmadan 90 dakika savaşmalıyız. Mental kırılganlık göstermeden 90 dakika savaştığımız her maçı kazandık. Trabzon ve Başakşehir maçları bunun en güzel örneği. Bu tarzımız bizim karakterimiz olmalıdır."