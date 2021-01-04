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    • Spor
    • 04.01.2021 Gazete
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    Teknnik Direktörü 'un gözü zirvede: Artık geri adım atmak yok

    Teknnik Direktörü , “ karşısında final maçı gibi oynamalıyız. Geri adım atmadan savaşmalıyız. Bu, karakterimiz olmalı” dedi.

    Artık geri adım atmak yok
    Süper Lig'de bugün 'ya konuk olacak olan F.Bahçe bu karşılaşmaya mutlak 3 puan hesabı ile hazırlandı. 'ın puan kaybı takıma moral verirken teknik patron , fikstür avantajını da göz önünde bulundurarak ilk yarıyı lider bitirmenin hesaplarını yapıyor. Bulut, Kasımpaşa maçı öncesi futbolcularını motive edici bir konuşma yaptı.



    MENTAL KIRILGANLIK GÖSTERMEYİN
    Seri galibiyetler zamanının geldiğini belirten Bulut, şu ifadeleri kullandı: "Kayıplarımızı telafi etmeliyiz. Kasımpaşa karşısına final maçı gibi oynamalıyız. Geri adım atmadan 90 dakika savaşmalıyız. Mental kırılganlık göstermeden 90 dakika savaştığımız her maçı kazandık. ve maçları bunun en güzel örneği. Bu tarzımız bizim karakterimiz olmalıdır."
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