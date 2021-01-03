Ç.Rizespor-G.Birliği (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig'de bugün saat 13.30'da başlayacak olan maçta Çaykur Rizespor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Suat Arslanboğa'nın yöneteceği maç beIN Sports'tan yayınlanacak.
LEBRON JAMES ŞOV
NBA'de son şampiyon Los Angeles Lakers, deplasmanda San Antonio Spurs'ü 109-103 mağlup etti. LeBron James, 26 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle triple-double yaptı.
GÖZTEPE'DE 3 YOLCU
Göztepe'de sezon başında gözden çıkarılan sağ bek Gassama ve stoper Titi'nin yanı sıra santrfor Ideye'nin de takımdan gönderilebileceği vurgulandı.
DERBİDE FENER FARKI
Basketbol Süper Ligi'ndeki dev karşılaşmada Fenerbahçe Beko ezeli rakibi Galatasaray'ı 87-73 mağlup etmeyi başardı. Kanarya'da Guduric, Pierre ve Vesely etkili oyunlarıyla galibiyeti getirdi. Fenerbahçe Beko, ligde 12. galibiyetini aldı. Galatasaray ise 10. mağlubiyetini yaşadı. Diğer sonuçlar: Beşiktaş-Pınar Karşıyaka: 72-84, Gaziantep Basketbol- Büyükçekmece: 65-66, Tofaş-Türk Telekom: 78-64, Darüşşafaka-A.Efes: 70-81.
GHEZZAL YETİŞMEDİ JOSEF KADRODA
Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Josef de Souza, bugünkü Kayseri maçında ilk 11'deki yerini alacak. Kartal'da Sivas maçında sakatlanan Ghezzal ise Kayseri maçına yetiştirilemedi. Cezayirli futbolcu Kayseri kafilesinde yer almadı.
TİMSAH'IN KEÇİÖREN AVI!
TFF 1. Lig'de Bursaspor deplasmanda Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. Timsah'ın tek golünü 8. dakikada penaltıdan Emirhan Aydoğan kaydetti. Bursaspor aldığı galibiyetle puanını 27'ye çıkarttı. Yeşil-Beyazlılar son 5 maçta 4. galibiyetine imza attı... Keçiörengücü ise 28 puanda kaldı.
ALANYA'NIN ŞAKASI YOK!
Süper Lig'in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği son şampiyon Medipol Başakşehir'i 3-0 yendi ve averajla liderliğe yerleşti. 19. dakikada Alanyaspor öne geçti. Bakasetas'ın kullandığı köşe atışında, kaleci Volkan Babacan topu uzaklaştırmak isterken sektirdi. Bareiro boşta kalan meşin yuvarlağı röveşata ile ağlarla buluştu: 1-0. 27. Dakikada Juanfran, son çizgiye inip meşin yuvarlağı içeriye ortaladı. Arka tarafta topa gelişine vuran Moubandje farkı ikiye çıkardı: 2-0. 2. yarıda da oyunun kontrolü Alanya'daydı. 83'te Tayfur Bingöl'ün vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'ın bacaklarının arasından geçerek ağlarla buluştu: 3-0.
LEMOS BELiRSiZLİĞi
Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve bu hafta içinde takımla birlikte çalışmalara başlayan Lemos, Kasımpaşa karşısında forma giymek istiyor. Ancak ciddi idman eksikliği Erol Bulut'u kara kara düşündürüyor.
ADIM ADIM YUNUS MALLI
Wolfsburg'un 2. yarıdaki planlamasında düşünmediği Yunus Mallı için temaslar devam ediyor. Oyuncuya en yakın ilgiyi gösteren takım Trabzonspor. Yunus Mallı Trabzonspor'a sıcak bakarken Alman kulübü bonserviste kolaylık sağlamayı kabul etti. Görüşmeler sürüyor.
EKSİKLER GERİ DÖNDÜ
Trabzonspor'da sakatlıkları geçen Ekuban, Hosseini, Viüor Hugo ile Covid-19 tedavisi tamamlanan Abdülkadir Ömür kadroda görev verilmesi durumunda oynayabilecekler.
TÜM TESTLER NEGATİF ÇIKTI
Fenerbahçe'de Covid-19'a yakalanan futbolculardan Ozan Tufan, Gustavo, Caner Erkin ve Serdar Aziz'in testleri negatife döndü. Dün takıma yapılan testlerde pozitif vakaya rastlanmadı.
TRABZONSPOR KARAGÜMRÜK'E KONUK OLUYOR
Trabzonspor, Süper Lig'de bugün Karagümrük'e konuk oluyor. 16.00'da başlayacak ve Ali Palabıyık'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak. Bordo- Mavili ekip, yeni yıla 3 puanla başlamak istiyor.
DENİZLİ 90+3'TE PUANI KAPTI
Süper Lig'de Sivas ile Denizli 2-2 berabere kaldı. 17'de ceza yayı üzerinden içeri sokulan Rodallega, şık vuruşla Denizli'yi öne geçirdi: 0-1. 26'de Gradel'in kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu. 1-1. 45+1'de Fajr'in sert şutunda top ağlarla buluştu. 2-1. 90+3'te topu kontrol edip dönerek vuran Mesanovic, skoru ilan etti: 2-2.
HATAYSPOR DOLUDİZGİN
Süper Lig'in flaş takımlarından Hatayspor evinde Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 43 ve 68. dakikada Boupendza kaydetti. Konya'nın tek golü Kravets'ten geldi.
ANKARAGÜCÜ FARKA KOŞTU
Süper Lig'de Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi. Ev sahibi ekibin gollerini 3'te Lukasik, 37'de Paintsil ve 88'de Borven attı. 76'da Ndayishimiye'nin golü Malatya'ya yetmedi. Malatya'da Hafez 83'te kırmızı gördü.
GAZİANTEP'E ERZURUM FRENİ
Süper ligin 16. haftasında BB Erzurum, G.Antep ile 1-1 berabere kaldı. 69. dakikada Kenan'ın ortasında Mirallas, topu ağlara gönderdi. 0-1. 90+4'te Djilobodji'nin Ömer'e müdahalesi sonrası penaltı kararı çıktı. Emrah Başsan penaltıyı gole çevirdi. 1-1.
BARÇA'DA COUTİNHO 3 AY OYNAMAYACAK
29 Aralık'ta Eibar ile oynanan ve 1-1 sona eren maçta sakatlanan Philippe Coutinho'nun, sol dizinden dış menisküs ameliyatı geçirdiğini duyuruldu. Brezilyalı futbolcu Coutinho, sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacak.
KASIMPAŞA'DA FENER MESAİSİ SÜRÜYOR
Süper Lig'in 16. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü. Pas organizasyonları ile başlayan Fuat Çapa yönetimindeki antrenman taktik çalışma ile sona erdi.
HEYECAN BAŞLIYOR
Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi, bugün başlayacak. Tamamlamanın dahi zor olduğu ralliye üst üste 2. kez Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak.