Cimbom hem 2 puan hem de 4 yıldızını kaybetti! Antalya maçının faturası pahalı oldu

Antalya ile 0-0 berabere kalarak zirve yarışında kritik bir kayıp yaşayan Omar'ın geçirdiği kaza sonrası dün de 4 oyuncusunu kaybetti. Antalya maçında kırmızı kart gören Emre Kılınç ile birlikte sarı kart gören Arda Turan ile Marcao, Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.
FALCAO YİNE SAKATLANDI
Üç yıldızı birden cezalı duruma düşen Cimbom'a bir şok da Falcao'dan geldi. Sakatlığını yeni atlatan Kolombiyalı golcü, dün 46. dakikada oyuna girdi. 76'da sakatlanarak sahayı terk etti.
CİMBOM'DA HASAR BÜYÜK
Dün Antalya karşısında 2 puan kaybeden ve 4 oyuncusunu kaybeden Aslan, haftayı ağır bir hasarla kapatmış oldu. Fatih Terim'in Konya maçı öncesi işi daha da zorlaşmış oldu.
KIRMIZI TARTIŞMASI
Galatasaray ile Antalya maçında iki tartışmalı pozisyon yaşandı. İlk olarak 51'de Emre Kılınç, Amilton'a yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart gördü. Hakem Abdülkadir Bitigen bu pozisyonu VAR'da izlese de kırmızı kart kararını değiştirmedi. 55'te ise Marcao'nun Gökdeniz'e yaptığı faulde Antalya cephesi 2. kırmızıyı bekledi. Galatasaraylılar, Emre Kılınç'a kırmızı çıkmasına uzun süre itiraz etti. Antalyasporlular ise Marcao'nun pozisyonuna tepki gösterdi.
MARCAO KIRMIZI GÖREBİLİRDİ
Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, Antalya maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Emre Kılınç'a gösterilen kırmızı kartın yanlış olduğunu söyleyen Arda, "Marcao'nun pozisyonunda kırmızı çıkabilirdi" dedi.
OMAR İÇİN MAÇI KAZANMALIYDIK
Fatih Terim'in cezası sebebiyle G.Saray'da dün takımın yöneten isim olan Levent Şahin, yaşanan kayıp sebebiyle üzgün olduklarını söyledi. Şahin "Bu maçı Omar için kazanmamız gerekiyordu. Beceremedik. Çok üzgünüz. Rakibimiz 1 puan için buraya gelmişti ve bunu başardılar. Bu kaybı telafi etmek istiyoruz" diye konuştu.
FATİH TERİM KÜPLERE BİNDİ!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası sebebiyle Antalya maçını locadan takip etti. Takımının kaçırdığı pozisyonlarda küplere binen deneyimli hoca, bir an olsun yerinde duramadı. Terim, jest ve mimikleriyle oyundan rahatsız olduğunu hissettirdi.