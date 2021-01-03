Cimbom hem 2 puan hem de 4 yıldızını kaybetti! Antalya maçının faturası pahalı oldu

KIRMIZI TARTIŞMASI



Galatasaray ile Antalya maçında iki tartışmalı pozisyon yaşandı. İlk olarak 51'de Emre Kılınç, Amilton'a yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart gördü. Hakem Abdülkadir Bitigen bu pozisyonu VAR'da izlese de kırmızı kart kararını değiştirmedi. 55'te ise Marcao'nun Gökdeniz'e yaptığı faulde Antalya cephesi 2. kırmızıyı bekledi. Galatasaraylılar, Emre Kılınç'a kırmızı çıkmasına uzun süre itiraz etti. Antalyasporlular ise Marcao'nun pozisyonuna tepki gösterdi.