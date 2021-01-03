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    • Spor
    • 03.01.2021 Gazete
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    golcü oyuncu için pazarlık masasında! Koita'da ısrarcı

    Fode Koita için gaza bastı. 30 yaşındaki Gineli golcüyü Beşiktaş’a gelmesi konusunda ikna eden -Beyazlı yönetim, ile pazarlıklarına hız verdi. Lacivert-Beyzalılar’a ilk etapta 500 bin Euro öneren Beşiktaş’ın takas formülünü de devreye soktuğu öğrenildi.

    Koita için kıran kırana

    Beşiktaş Fode Koita için gaza bastı. 30 yaşındaki Gineli golcüyü Beşiktaş'a gelmesi konusunda ikna eden Siyah-Beyazlı yönetim, Kasımpaşa ile pazarlıklarına hız verdi.

    Lacivert-Beyazlılara ilk etapta 500 bin Euro öneren Beşiktaş'ın takas formülünü de devreye soktuğu öğrenildi.

    MİRİN VE DOUGLAS ÖNERİSİ


    Beşiktaş'ın 30 yaşındaki Koita için takımda kadro dışı olan İsimat Mirin ile Douglas'ı da Kasımpaşa'ya önerdiği bildirildi. Ancak Paşa, şimdilik takas teklifine soğuk bakıyor.

    PAŞA TEKLİFİN ARTMASINI İSTİYOR


    Kasımpaşa'nın Beşiktaş'ın 500 bin Euro'luk teklifini artırmasını istediği ve Koita için 1.5 milyon Euro istediği iddia edildi. Siyah- Beyazlılar ise bu rakamı aşağı çekmek için çaba harcıyor.

    SEZON SONU SERBEST KALIYOR


    Kartal, Koita'nın sözleşmesinin sezon sonu bitecek olmasını fırsata çevirerek Koita'yı uygun bir ramaka transfer etmeyi istiyor. Kasımpaşa ve Beşiktaş arasında pazarlıklar son sürat devam ediyor.
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