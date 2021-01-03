Beşiktaş Fode Koita için gaza bastı. 30 yaşındaki Gineli golcüyü Beşiktaş'a gelmesi konusunda ikna eden Siyah-Beyazlı yönetim, Kasımpaşa ile pazarlıklarına hız verdi.
Lacivert-Beyazlılara ilk etapta 500 bin Euro öneren Beşiktaş'ın takas formülünü de devreye soktuğu öğrenildi.
MİRİN VE DOUGLAS ÖNERİSİ
Beşiktaş'ın 30 yaşındaki Koita için takımda kadro dışı olan İsimat Mirin ile Douglas'ı da Kasımpaşa'ya önerdiği bildirildi. Ancak Paşa, şimdilik takas teklifine soğuk bakıyor.
PAŞA TEKLİFİN ARTMASINI İSTİYOR
Kasımpaşa'nın Beşiktaş'ın 500 bin Euro'luk teklifini artırmasını istediği ve Koita için 1.5 milyon Euro istediği iddia edildi. Siyah- Beyazlılar ise bu rakamı aşağı çekmek için çaba harcıyor.
SEZON SONU SERBEST KALIYOR
Kartal, Koita'nın sözleşmesinin sezon sonu bitecek olmasını fırsata çevirerek Koita'yı uygun bir ramaka transfer etmeyi istiyor. Kasımpaşa ve Beşiktaş arasında pazarlıklar son sürat devam ediyor.