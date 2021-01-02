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    • 02.01.2021 13:55
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    Sivasspor - Denizlispor maçı canlı | CANLI ANLATIM

    Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor sahasında Denizlispor'u konuk ediyor. BeIN Sports 2'den canlı yayınlanan karşılaşma iki takım için de büyük önem taşıyor. Ligdeki son maçlarında mağlup olan iki takım bu maçtan mutlak 3 puan çıkarmak istiyor. Müsabakanın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

    CANLI | Sivasspor - Denizlispor

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Sivasspor ile Denizlispor kozlarını paylaşıyor. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki kritik maçı Erkan Özdamar yönetiyor.

    SİVASSPOR - DENİZLİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
    Sivasspor: Ali Şaşal, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Claudemir, Robin Yalçın, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare

    Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Leismann, Mustafa Yumlu, Bergdich, Bakalorz, Murawski, Recep, Sagal, Mesanovic, Rodallega

    SİVASSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
    Sivasspor - Denizlispor maçı 13:30'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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