Süper Lig'in 16. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
MAÇIN İLK 11'LERİ
BB Erzurumspor: Farnolle, Cenk, Adolphe, Leo, Kaan, Osman, Donald, Obertan, Emrah Başsan, Novikovas, Gomes
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Kana Bıyık, Güray, Olkowski, Oğuz, Vetrih, Mirallas, Dicko, Muhammet
BB ERZURUMSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
BB Erzurumspor'un sahasında Gaziantep FK'yı ağırladığı maç 13.30 itibarıyla başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.