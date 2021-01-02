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    • 02.01.2021 13:51
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    maçı | CANLI ANLATIM

    'de heyecan 16. hafta maçlarıyla devam ediyor.  sahasında ligin formda ekiplerinden 'yı ağırlıyor. beIN Sports'ta canlı yayınlanan mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Erzurumspor - Gaziantep

    'in 16. haftasında sahasında 'yı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

    MAÇIN İLK 11'LERİ

    : Farnolle, Cenk, Adolphe, Leo, Kaan, Osman, Donald, Obertan, Emrah Başsan, Novikovas, Gomes

    Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Kana Bıyık, Güray, Olkowski, Oğuz, Vetrih, Mirallas, Dicko, Muhammet

    BB ERZURUMSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    BB Erzurumspor'un sahasında Gaziantep FK'yı ağırladığı maç 13.30 itibarıyla başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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