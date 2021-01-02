Potada derbi günü (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, bugün Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maç saat 15.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
ROCKETS'TA HARDEN ŞOV
NBA'de Houston Rockets, Sacramento'yu 122-119 yendi. Rockets'ta James Harden 33 sayıyla oynadı. Konuk ekipte Harrison Barnes'ın 24 sayısı ise galibiyet için yeterli olmadı.
ALANYA-BAŞAKŞEHİR
Süper Lig'de günün programı: 13.30 Erzurumspor-Gaziantep FK, Sivasspor- Denizlispor, 16.00 Ankaragücü-Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor-Başakşehir, 19.00 Hatayspor-Konyaspor.
KARA KARTAL'DA KOITA IÇIN KRİTİK HAFTA
Beşiktaş transferde hareketli saatler geçiriyor. Siyah-Beyazlılar'ın önümüzdeki hafta içinde Kasımpaşa'nın yıldız golcüsü Fode Koita için yeni bir görüşme yapması bekleniyor. Kasımpaşa'nın yıldızı Koita, Kartal'da oynamaya sıcak bakıyor.
FEYENOORD LENS'İ BİTİRİYOR
Kara Kartal'ın Hollandalı yıldızı Jeremain Lens Hollanda Ligi'nin güçlü ekiplerinden Feyenoord ile artık anlaşmak üzere… Tarafların kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor.
KRMENCİK İÇİN BELÇİKA'DAN FLAŞ İDDİA!
Belçika basını FC Brügge'ün Çek golcüsü Michael Krmencik için Beşiktaş'tan yüksek bonservis bedeli istediğini yazdı. Belçika basınına göre transfer zora girdi.
JOSEF'DEN İYİ HABER
Beşiktaş'ta Josef sakatlığını atlattı, dün takımla birllikte çalıştı. Ghezzal, Ljajic ve Gökhan Töre'nin tedavileri devam ediyor. Kayseri kafilesine dahil edilecek Ghezzal için son karar maç günü verilecek. Sakatlıkları süren Ljajic ve Gökhan ise karşılaşmada görev yapamayacak.
KARAGÜMRÜK MAÇINDA FORMA CAMPİ'YE YAKIN
Trabzonspor'da takıma katılan Hugo ve Hosseini'nin idman eksikliği nedeniyle Karagümrük maçında Campi'nin oynaması bekleniyor. Ancak son kararı maç öncesi Avcı verecek.
HUGO VE HOSSEINI TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTILAR
Trabzonspor, yarın deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları geçen Hugo ve Hosseini de katıldı.
LİDERİN RAKİBİ ANTALYA
Cimbom bu akşam 19.00'da Antalyaspor'u konuk edecek. Sarı-Kırmızılılar'da kaza geçiren Omar'ın yanı sıra sakatlığı süren Muslera, Babel, Etebo ve Feghouli ile sarı kart cezalısı Taylan Antalyalı forma giyemeyecek.
ETEBO'YU GÖNDER DUARTE'Yİ GETİR
Sezon başında Stoke City'den kiralanan Pierre Etebo'yu devre arasında göndermenin planlarını yapan Galatasaray yönetimi, Nijeryalı yıldızın menajeri William D'Avila ile görüşme gerçekleştirdi. Sarı-Kırmızılılar'ın D'Avila'dan Etebo'nun gönderilmesi konusunda yardım beklediği ayrıca ünlü menajerden bir başka futbolcusu Deroy Duarte'nin transferinde aracılık etmesini istediği belirlendi. Sparta Rotterdam formasını giyen 21 yaşındaki Hollandalı yıldız önemli bir yetenek. Bu sezon 4 gol atıp 3 asist yapan orta alan oyuncusunun sözleşmesi haziranda bitecek.
TÜM GÖZLER OĞULCAN'DA
Trabzon'da forvet oynayan ve galibiyeti getiren Oğulcan Çağlayan bu akşam Falcao ile Diagne'yi yedek bırakıp 11'de sahaya çıkacak. Genç yıldızın performansı merak konusu.
BABEL'DEN OLAY SÖZLER
Ryan Babel, Hollanda basınına yaptığı açıklamada Süper Lig'i değerlendirdi. Yıldız futbolcu, "Fene ve G.Saray şampiyonluk için mücadele eden iki büyük takım; Ajax, PSV gibiler. Beşiktaş ise daha çok Feyenoord gibi" yorumunu yaptı. Babel, "Türk taraftarlar çok coşkulu, çok gürültülü ve çok ateşli. Ayrıca duygusallar" dedi.
TAYLAN'IN GÖREVİ DONK'A
Cezalı ve sakat futbolcular nedeniyle orta alanda büyük bir sıkıntı yaşayan Fatih Terim 6 numarada Ryan Donk'u oynatacak. Luyindama ise 11'e geri dönecek ve Marcao'nun partneri olacak.
CİMBOM'DA SARI ALARM
Antalya maçı öncesi G.Saray'da 5 oyuncu sınırda. Luyindama, Marcao, Belhanda, Arda ve Ömer sarı kart görmesi halinde cezalı duruma duruma düşecek.
FENERBAHÇE'DE BÜYÜK KRİZ
Süper Lig'deki son maçında Başakşehir'i 4-1 yenerek kötü gidişe son veren ve derin bir nefes alan F.Bahçe'de ciddi bir kadro sıkıntısı yaşanıyor. Serdar Aziz, Gustavo ve Caner Erkin'in Covid- 19'a yakalandıkları açıklanmıştı. Bu üç oyuncudan daha önce testi çıkan Ozan Tufan ise hala negatife dönmedi. Bunların dışında Perotti ve Tolga'nın sakatlıkları devam ediyor.
Lemos, Novak, Sinan ve Thiam takımla çalışmalara başladı ama idman eksikliği can sıkıyor. Sakatlıktan dönen Samatta'nın da ne kadar hazır oldukları belirsiz. Bu durum karşısında teknik direktör Erol Bulut oldukça zorlanıyor.
Orta sahada sadece Sosa ve Mert Hakan var. Ozan'ın testi negatife dönse bile idman eksikliği bulunuyor.
OZAN TUFAN YETİŞMİYOR
Covid-19 testi pozitif çıktığı için Başakşehir maçında forma giymeyen Ozan Tufan'ın son testi de pozitif çıktı. Ozan Kasımpaşa'ya karşı da yok.
FENERBAHÇE TAKTİK ÇALIŞTI
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına dün eksik bir kadro ile ara vermeden devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Taktik ağırlıklı geçen idman şut çalışması ile tamamlandı. Sarı-Lacivertliler hazırlıklarına bugün de devam edecek.
MAX KRUSE İÇİN 2 SEÇENEK!
Fenerbahçe ile Kruse geçtiğimiz günlerde sulh yoluna gitmiş ve Alman futbolcuya ödenecek rakamda anlaşma sağlanmıştı. Gelen son bilgilere göre anlaşmada iki seçenek var. F.Bahçe ödemeyi 1 yıl içinde yaparsa rakam 4.5 milyon Euro olacak. Aksi halde Kruse için 6 milyon Euro ödenecek. Ödenecek tutar da limitten düşülecek. Kulübe yakın kaynaklar F.Bahçe'nin ödemeyi sezon bitmeden yapacağını belirtiyorlar. Bu şekilde limit sorunu gelecek sezona sarkmayacak.
DIMITRIS PELKAS FORVET HATTINI İKİLEYECEK
Pelkas'ı Kasımpaşa maçında farklı bir görev bekliyor. Erol Bulut, Yunan oyuncuyu Cisse ise birlikte çift forvet oynatmayı planlıyor.
SAMATTA 2'NCİ YARIDA
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Samatta, Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alacak. Tanzanyalı golcünün takımla çalışsa da maç ve idman eksiği bulunuyor. Samatta'nın 2. yarıda oyuna dahil olması bekleniyor
PEROTTİ'NİN HEDEFİ ERZURUM
Beşiktaş derbisinde sakatlanan Perotti bireysel çalışmalarına devam ediyor. Arjantinli sol açığın, Kasımpaşa ve Alanya maçlarında yok. Erzurumspor deplasmanında ise kadroda olma ihtimali bulunuyor.
YÜZDE 20 YA DA 30 KAPASİTE İLE OLABİLİR
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Bodrumspor ziyareti sonrasında açıklamalarda bulundu. TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Türkiye'de 16 Mayıs itibariyle ligleri tamamlamak istediklerini belirterek, "Pandemi şartları uygun olursa, mart ayından sonra ana hedefimiz liglerimize seyircili olarak devam etmek olacak" dedi. Özdemir, "Tam seyirci kapasitesi ile maçları oynamayı düşünemiyoruz. Yüzde 20 mi 30 mu olur ona Sağlık Bakanlığımızla yapacağımız görüşmeler sonunda karar vereceğiz" ifadesini de kullandı.
YENİ MALATYASPOR'DA 2 ÖNEMLİ EKSİK
Süper Lig'de önemli bir çıkış yakalayan Yeni Malatyaspor'da, sarı kart cezalısı olan Acquah ve Adem Büyük bugün deplasmanda oynanacak Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecek. Teknik direktör Hamzaoğlu, "Kazanmak için sahada olacağız" dedi.
ALTINORDU'DA 11 VAKA
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da Covid-19'a yakalanan futbolcu sayısı artıyor. Bugün oynanacak Balıkesir maçı öncesi yapılan testlerde 4 futbolcuda daha pozitif bulguya rastlandı. Böylece vaka sayısı 11'e yükseldi.