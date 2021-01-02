Potada derbi günü (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Lemos, Novak, Sinan ve Thiam takımla çalışmalara başladı ama idman eksikliği can sıkıyor. Sakatlıktan dönen Samatta'nın da ne kadar hazır oldukları belirsiz. Bu durum karşısında teknik direktör Erol Bulut oldukça zorlanıyor.

Orta sahada sadece Sosa ve Mert Hakan var. Ozan'ın testi negatife dönse bile idman eksikliği bulunuyor.