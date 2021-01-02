Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Fatih Terim'e gördüğü kart ve sonraki eylemlerinden dolayı PFDK, 5 maç men cezası vermişti. Tahkim Kurulu ise tecrübeli teknik adamın cezasını 4 maça indirmişti.