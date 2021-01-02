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    • 02.01.2021 22:17
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    - maçını tribünden izleyen çıldırdı

    'in 16. haftasında , sahasında ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası sarı kırmızılılarda cezalı olan ve maçı tribünde takip eden teknik direktör , oynanan oyuna böyle tepki verdi. Maç sonrası adeta çıldıran Terim'in bu görüntüleri karşılaşmaya damga vurdu. İşte Fatih Terim'in öfkelendiği anlar...

    Fatih Terim çıldırdı

    Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

    Mücadele sonunda Fatih Terim'in bu görüntüleri maça damga vurdu.

    Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in cezası nedeniyle takımın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin yer aldı.

    Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Fatih Terim'e gördüğü kart ve sonraki eylemlerinden dolayı PFDK, 5 maç men cezası vermişti. Tahkim Kurulu ise tecrübeli teknik adamın cezasını 4 maça indirmişti.

    Ligin 14. haftasındaki Göztepe ve 15. haftasındaki Trabzonspor maçlarında cezası nedeniyle görev yapamayan Terim, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde de soyunma odası ve yedek kulübesine giremedi.

    Terim'in yokluğunda takımı yardımcı antrenörlerden Levent Şahin idare etti.

    Antalyaspor maçıyla cezasının 3 maçlık bölümünü çeken Terim'in 1 maçlık cezası kaldı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, ligin 17. haftasındaki Konyaspor maçında görev almayarak cezasını tamamlayacak.

    Karşılaşma sonunda teknik direktör Fatih Terim, maçı izlediği locada beraberlik sonrası adeta yıkıldı. O anlar ise kameralara böyle yansıdı.

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