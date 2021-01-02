Yaz transfer döneminde yapılan transferlere rağmen özellikle savunmanın göbeğindeki sıkıntıları bir türlü çözemeyen Fenerbahçe, defans hattına liderlik edecek kaliteli bir stoperin arayışına girmişti. Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun çabalarıyla Fener için olumlu bir haber geldi.