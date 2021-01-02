Yaz transfer döneminde yapılan transferlere rağmen özellikle savunmanın göbeğindeki sıkıntıları bir türlü çözemeyen Fenerbahçe, defans hattına liderlik edecek kaliteli bir stoperin arayışına girmişti. Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun çabalarıyla Fener için olumlu bir haber geldi.
TEKNOLOJİYİ KULLANDILAR!
Emre Belözoğlu, Arsenal'de forma giyen 32 yaşındaki Yunan stoper Sokratis ve kendisiyle yakın ilişkileri olan menajeri Ahmet Bulut ile cepten telekonferans yöntemiyle transfer görüşmesi yaptı.
SOTRATİS HER AN AÇIKLANABİLİR
Görüşme sonrasında Sokratis ve Ahmet Bulut ile 1-2 küçük pürüz dışında anlaşma sağlandı. Tarafların imzaya yakın oldukları ve her an resmi açıklamanın gelebileceği ifade ediliyor.
BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK
Sokratis'i yakından tanıyan teknik patron Erol Bulut'un da bu transfere sıcak baktığı biliniyor. Ayrıca Arsenal ile son senesini yaşayan Sokratis için bir bonservis bedeli öngörülmüyor.
EMRE BELÖZOĞLU PEŞİNİ BIRAKMADI
Pandemi nedeniyle ulaşımın oldukça zor olduğu bu günlerde Emre Belözoğlu, Sokratis transferini çözmek için büyük çaba sarfetti…