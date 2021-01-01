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    • Spor
    • 01.01.2021 Gazete
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    ile ilgili perde arkasında çok çarpıcı bir detay ortaya çıktı! "En iyi seçenek "

    Atletıco Madrid ile sözleşmesini fesheden ’nın ismi bir süredir ve ile anılıyor. yıldızın transferi konusunda flaş bir ayrıntı ortaya çıktı. ’nun Costa ile yolları ayırırken sözleşmeye tazminat maddesi koyduğu öğrenildi.

    En iyi seçenek İstanbul

    Atletıco Madrid ile sözleşmesini fesheden Diego Costa'nın ismi bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyor. İspanyol yıldızın transferi konusunda flaş bir ayrıntı ortaya çıktı. Atletico'nun Costa ile yolları ayırırken sözleşmeye tazminat maddesi koyduğu öğrenildi.

    LA LİGA DEFTERİ KAPANDI


    Alınan bilgilere göre 32 yaşındaki forvet eğer bir İspanyol kulübüne giderse 15 milyon Euro tazminat ödemek zorunda kalacak. Bu nedenle Costa'ya La Liga yolu kapanmış durumda.

    ROTASI TÜRKİYE'YE DÖNDÜ


    Aynı şekilde yıldız futbolcu A.Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Chelsea'ye gitmesi halinde de tazminat ödeyecek. Bu nedenle İspanyol yıldızın rotası Türkiye'ye döndü.

    BİZZAT GÖRÜŞÜP TEKLİF ETTİ!


    Diego Costa'nın menajerinin hem yüksek maaş beklentisi hem de tazminat tehlikesi olmadığı için Galatasaray ve Fenerbahçe ile temasa geçip bizzat teklifte bulunduğu öğrenildi.
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    Haberler Spor Diego Costa ile ilgili perde arkasında çok çarpıcı bir detay ortaya çıktı! "En iyi seçenek İstanbul"