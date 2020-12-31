2021 haziranında sözleşmesi bitecek olan Sokratis için Arsenal'in bonservis talebi de olmadı. Ancak gelen bilgilere göre Sokratis'e Napoli de talip oldu.

Fenerbahçe'nin teklifi daha cazip olsa da oyuncunun menajeri ortamı kızıştırmak istiyor. Yunan stoperin menajeri ile görüşmelerin devam ettiği ve her an müjdeli haberin gelebileceği öğrenildi.