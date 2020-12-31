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    • Spor
    • 31.12.2020 Gazete
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    Yunan stoper Sokratis için ’nin tek rakibi

    Yunan stoper Sokratis için ’nin tek rakibi . Sokratis'e daha cazip bir teklifle giden Sarı-Lacivertliler bir adım önde. bonservis istemiyor. Oyuncunun menajeriyle görüşmeler devam ediyor.

    Sokratis için kıran kırana

    Yaz transfer döneminin en hızlı takımı olan Fenerbahçe, ara transfere de hızlı başlayacak gibi görünüyor.

    Fenerbahçe, Arsenal'de forma giyen Sokratis Papastathopoulos ile her konuda anlaşma sağlamıştı.

    2021 haziranında sözleşmesi bitecek olan Sokratis için Arsenal'in bonservis talebi de olmadı. Ancak gelen bilgilere göre Sokratis'e Napoli de talip oldu.

    Fenerbahçe'nin teklifi daha cazip olsa da oyuncunun menajeri ortamı kızıştırmak istiyor. Yunan stoperin menajeri ile görüşmelerin devam ettiği ve her an müjdeli haberin gelebileceği öğrenildi.
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    Haberler Spor Yunan stoper Sokratis için Fenerbahçe’nin tek rakibi Napoli