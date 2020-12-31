Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 31.12.2020 17:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.12.2020 17:53
    ABONE OL

    İkinci kez koronavirüse yakalanmıştı! Başkanı 'nin sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi...

    Son dakika haberi... İkinci kez koronavirüse yakalanan 'nin sağlık durumu hakkında açıklama geldi. Çebi sosyal medyadan yaptığı açıklamada durumunun iyi olduğu belirtti.

    AA
    Çebi'nin sağlık durumu nasıl?

    İkinci kez koronavirüse yakalanan 'nin sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

    "İYİ DİLEKLERİNİZ VE DUALARINIZ BANA GÜÇ VERİYOR"
    Ahmet Nur Çebi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif sonuçlanmasından bu yana hastanede tedavi gördüğünü belirterek, "Öncellikle sağlığımın iyi olduğunu ve endişe duyulacak herhangi bir durum bulunmadığını mutlulukla ifade ederim. Kovid-19 nedeniyle tedavi görmeye başladığım andan itibaren arayan, mesaj atan ve sosyal medya aracılığıyla geçmiş olsun dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyorum. İyi dilekleriniz ve dualarınız bana güç veriyor." ifadelerini kullandı.

    "YENİ YILINIZI EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLUYORUM"
    Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Çebi, "Kovid-19 pandemisiyle en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, bu uğurda hayatlarını kaybeden sağlık şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum. Karşılamak üzere olduğumuz 2021 yılının başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor İkinci kez koronavirüse yakalanmıştı! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi...