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    • 31.12.2020 21:51
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    'in çıktığı maçlar öncesinde sonrasında kameralar tarafından kaydedilmiş bir nasıl bir sözü yoktur?

    'in çıktığı maçlar öncesinde sonrasında kameralar tarafından kaydedilmiş bir nasıl bir sözü yoktur sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    'in çıktığı maçlar öncesinde sonrasında kameralar tarafından kaydedilmiş bir nasıl bir sözü yoktur? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Fatih Terim'in çıktığı maçlar öncesinde sonrasında kameralar tarafından kaydedilmiş bir nasıl bir sözü yoktur?

    A: What can I do, sometimes

    B: Taktik maktik yok, bam bam bam

    C: Everything is something happened

    D: Asıl olan Galatasaray'dır

    Doğru cevap: B: Taktik maktik yok, bam bam bam

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    Haberler Spor Fatih Terim'in çıktığı maçlar öncesinde sonrasında kameralar tarafından kaydedilmiş bir nasıl bir sözü yoktur?