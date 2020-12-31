Fenerbahçe, ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Sarı Lacivertliler, Schalke'de forma giyen milli forvet Ahmed Kutucu'yu kiralamak için harekete geçti. Fenerbahçe, 20 yaşındaki forvet oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralamayı planlıyor. Görüşmeleri Emre Belözoğlu yürütüyor.
BONSERVİSİ 2 MİLYON EURO
2022 yılının haziran ayında Alman kulübü Schalke 04 ile sözleşmesi sona erecek olan Ahmed Kutucu'nın satın alma bedelinin 2 milyon Euro olarak belirleneceği tahmin ediliyor.
KANATTA DA OYNAYABİLİYOR
Santrfor mevkisi dışında sağ kanatta da görev yapabilen 20 yaşındaki futbolcu, Bundesliga'da 3 sezonda 42 maçta forma giydi, 5 gol ve 3 asist kaydetti. Son Macaristan maçında da 11'deydi.
SEZON BAŞI DA GÜNDEMDEYDİ
Ahmed Kutucu, yaz transfer döneminde hem F.Bahçe'nin hem de G.Saray'ın gündemine gelmişti. 2 mevkide birden oynayabilmesi, altyapısı ile birlikte fizik kapasitesi kendisini cazip kılıyor.