Trabzonspor'un orta saha oyuncularından Abdülkadir Parmak, son dönemdeki performansı sonrası taraftarların yoğun eleştirisine ve bazı hakaretlere maruz kalmıştı. Bu gelişmeler üzerine takımdan ayrılma isteğini menajerine ileten Abdulkadir Parmak, yönetim kuruluna da talebini yineledi.
Tecrübeli oyuncuya başta Beşiktaş olmak üzere birçok takımın ilgisi var. Trabzonspor Yönetimi devre arasında kararını verecek.
HASAN HÜSEYİN ACAR AYTEMİZ ALANYASPOR'DA
Aytemiz Alanyaspor, Hasan Hüseyin Acar ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Acar, "Alanyaspor gibi bir kulübe her zaman transfer olamazsınız. Kendimi gösterebileceğim bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Burada oynama fırsatı veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Başarılı orta saha son olarak Kayserispor'da forma giymişti.
SEPİL: ANKARASPORLU BEYKAN İLE ANLAŞTIK
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Ankaraspor'dan ofansif orta saha oyuncusu Beykan Şimşek'le anlaştıklarını açıkladı. Başkan Sepil, "Artık daha geniş ve alternatifli kadrolar kuracağız. O yüzden devre arasında transferlerimiz olacak. Hem yerli hem de yabancı futbolcular alacağız" ifadelerini kullandı.
ANTEP'İN HOCASI SUMUDİCA VATANDAŞLIĞA BAŞVURDU
Marıus Sumudica, Türk vatandaşlığı için resmi başvuruda bulundu. Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Sumudica'nın tamamen kendi arzusuyla talep ettiği bir konu bu. Arkadaşlarımız hazırlıklarını tamamladı ve tüm evraklar hazırlandı. G.Antep FK'nın Romen teknik adamı bu sezon aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiriyor.
CALEB EKUBAN DÖNÜYOR!
Trabzonspor'da Hatayspor maçında sakatlanan Ekuban'ın Fatih Karagümrük maçının kadrosunda olması bekleniyor. Belinden sakat olan Vitor Hugo'nun durumu ise belirsizliğini koruyor.
ABDULLAH AVCI'DAN DJANINY VE YUSUF'A MARKAJ!
Trabzonspor, Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Abdullah Avcı, antrenmanda Yusuf Sarı ve Djaniny ile özel görüştü. Yusuf ile şakalaşan ve bir süre sohbet eden Avcı, Djaniny'den de performansını daha da artırmasını istedi.
KARAN İMZAYI ATTI
TFF 1.Lig ekiplerinden Menemenspor'un yeni teknik direktörü Ümit Karan, İzmir ekibi ile 1.5+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Karan, "Hedefimiz takımı üst sıralara taşımak" dedi.
BARÇA'DA COUTİNHO ŞOKU
Barcelona, Coutinho'nun sol diz menisküsünden sakatlandığını ve önümüzdeki günlerde bir operasyon geçireceğini duyurdu. Coutinho'nun uzun süre forma giyememesi bekleniyor.
1.LİG'DE HOCA KIYIMI
Bu sezon TFF 1.Lig'de geride kalan 16 hafta itibarıyla 18 takımın 10'u teknik adam değişikliğine gitti. Adanaspor ise 16 haftada 4 hoca değiştirerek bu kulvarda rekora imza attı.
SÜPER KUPA FİNALİ 27 OCAK'TA İSTANBUL'DA
Türkiye Futbol Federasyonu, 2020 Süper Kupa Finali'nin 27 Ocak 2021 Çarşamba günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurdu. 2019-2020 sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile 2019-2020 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor arasında yapılacak olan TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saati 20.45 olarak belirlendi.
DEV FİNAL ÖNCESİ TEST
Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak Süper Kupa Finali, 2021 Şampiyonlar Ligi Finali'nin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı için son bir test olacak.
ÇEBİ 2. KEZ CORONA OLDU
Geçtiğimiz mayıs ayında coronavirüse yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin dün yapılan testi de pozitif çıktı.
GHEZZAL KAYSERİ'YE YOK
Sağ kalça ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, hafta sonu Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.
KARTAL'A SÜRPRIZ ADAY OUMAR NIASSE!
Beşiktaş ile ilgili sürpriz transfer iddiası. Siyah-Beyazlılar'ın Everton'dan ayrılan ve 5 aydır kulüpsüz olan forvet oyuncusu Oumar Niasse ile ilgilendiği öne sürüldü. 2014-15 sezonunda Akhisarspor forması giyen Senegalli forvetin, Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve Siyah-Beyazlı kulüpten resmi bir girişim beklediği iddia edildi. Niasse, Beşiktaş'ın eski golcüsü Cenk Tosun ile Everton'da birlikte forma giymişti.
İSTANBULSPOR DEMİR'İ BÜKTÜ!
TFF 1. Lig 9. hafta erteleme maçında İstanbulspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-1 yendi. Ev sahibi ekip Uygar Mert, Ali ve Onur'un golleriyle 3 puana ulaştı. 46. Dakikada Chedjou'nun atılmasıyla 10 kişi kalan Adana Demir, 14'te Mehmet'le penaltı kaçırdı.
SAKATLIK BİLE DURDURAMADI
Sezon başında Macaristan ile oynanan milli maçta her iki kasığından da sakatlanan ve bu sakatlığının izlerini hala taşıyan Mert Hakan Yandaş son haftalarda ciddi bir yükseliş içinde. İdmanların en çalışkan ismi olan Mert Hakan, oyunun her iki tarafında da Fenerbahçe'ye katkı vermek için ciddi bir özveride bulunuyor. Sakatlığının verdiği ağrılara aldırış etmeyen başarılı oyuncu ortaya koyduğu karakterle Erol Bulut'un güvenini kazandı ve ilk 11'in bankosu oldu. Mert, hem 4-2-3-1 sisteminde hem de son Başakşehir maçında denenen 4-4-2 sisteminde kilit rol almayı başardı. Başarılı oyuncu, pazartesi günü oynanacak Kasımpaşa maçının da şimdiden bankosu olmayı garantiledi.
SAMANDIRA'DA TEMPO YÜKSEK
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenman ile sürdürdü. İdman yüksek tempoda geçti. Sosa sahada bireysel çalışmalarına devam ederken; Novak, Thiam ve Perotti de çalışmalarını bireysel programlar dahilinde salonda sürdürdü.
PATLAYACAKTI BIRAKTIM!
Fransa 2. Lig ekibi Toulouse'un başkanı Damien Comolli, F.Bahçe günleri hakkında konuştu. Fransız futbol adamı, "F.Bahçe ile Türkiye'de şampiyon olacağımıza inanıyordum. Ocak ayında hala buna inanıyordum. Ancak takım şampiyonluktan uzaklaşınca kulüp patlama noktasına geldi. Ben de istifa ettim" dedi. Comolli "Futbolun yüzde 95'i stres yüzde 5'i zevk. Ama yüzde 5 benim için daha baskın" ifadesini de kullandı.
KASIMPAŞA-FENER MAÇI ÖZKAHYA'NIN
Süper Lig'de 16. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 4 Ocak Pazartesi günü oynanacak olan Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında Halis Özkahya düdük çalacak. Galatasaray- Antalya maçında Abdülkadir Bitigen, Kayseri-Beşiktaş mücadelesinde ise Fırat Aydınus görev alacak.
LEMOS İÇİN SON SÖZ BULUT'UN
Fenerbahçe'de ocak ayında gönderilecek isimler arasında olduğu iddia edilen Uruguaylı stoper Lemos için kesin karar henüz verilmedi. Yönetimin Mauricio Lemos için teknik patron Erol Bulut'un vereceği kararı bekliyor. Ancak gelen bilgilere göre stoper transferinin gerçekleşmesi durumunda Erol Bulut'un 6 maçta görev yapan Lemos'un gitmesine izin vereceği ifade ediliyor.
SANGARE İLE YOLA DEVAM
Son 2 maçta sağbekte görev yapan ve başarılı olan Nazım Sangare, Kasımpaşa karşısında da 11'de yer alacak. Bulut, Sangare'yi kesmeyi düşünmüyor.
MUSA SEFERBERLİĞİ
Ara transferde Fatih Terim'in istediği isimleri kadroya katmak isteyen Galatasaray yönetimi, Ahmed Musa için gaza basma kararı aldı. Sarı-Kırmızılılar, Henry Onyekuru için yapılan kiralama teklifinin Monaco tarafından reddedilmesi sonrasında Musa konusunda girişimlere hız verecek. Başta CSKA Moskova olmak üzere 3-4 takımın gündeminde yer alan Nijeryalı forveti elinden kaçırmak istemeyen yönetim pazartesiden itibaren görüşmeleri sıklaştıracak. Hem bonservisinin elinde olması hem de hücumun her bölgesinde oynayabilmesinden dolayı Terim ısrarla bu transferin bitirilmesini istiyor. Alınan bilgilere göre Musa'ya yıllık 2.5 milyon Euro teklif edilecek.
SCOUT'UN GÖZDESİ LAQUINTANA!
Avrupa ve Güney Amerika'da genç yetenek avına çıkan Galatasaray scout ekibinin son gözdesi Ignacio Laquintana oldu. Uruguay Ligi ekiplerinden Defensor Sporting Club'te forma giyen 21 yaşındaki yıldız futbolcu orta alan ve hücumun sağ kanadında görev yapıyor.
LİDERİN İDMANINDA KAHKAHA SESLERİ
Cimbom ligde cumartesi günü Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Çift kale maç kazanan Arda Turan'ın kaptanlığını yaptığı takım büyük sevinç yaşadı. Tüm futbolcularının moral-motivasyonun üst seviyede olması Fatih Terim'in de yüzünü güldürdü.
CİMBOM'DA 3 EKSİK VAR
Dünkü idmana sakatlığı süren Feghouli ve Etebo katılmadı. Fizyoterapist eşliğinde çalışan Ryan Babel'in de Antalya maçında forma giymesi beklenmiyor.
OĞULCAN İN DIAGNE VE FALCAO OUT!
Trabzonspor maçının yıldızı olan Oğulcan Çağlayan formayı kaptı. Fatih Terim dünkü idmanda Falcao ve Diagne'yi yedek takıma alırken, genç Oğulcan'a yine forvette şans verdi.
STOKE CİTY İLE ETEBO PAZARLIĞI
Sezon başında Stoke City'den kiralanan ancak bekleneni veremeyen Etebo'nun devre arasında gönderilmesi gündemde. Yönetim, Nijeryalı futbolcunun sözleşmesini fesh etmek için İngiliz kulübüyle masaya oturdu. Gelişmeler büyük merakla bekleniyor.
FENERBAHÇE BEKO'DAN ÜST ÜSTE 2. GALİBİYET
THY Euroleague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında konuk ettiği Asvel'i 81-59 yenerek üst üste 2. galibiyetini aldı. İlk yarıyı da 38-32 önde kapatan Sarı-Lacivertliler'de 16 sayı atan Marko Guduric ve Jan Vesely galibiyeti getirdi. Melih ve De Colo da 12'şer sayı üretti.
RONALDO SOSYAL MEDYADA MESSİ VE NEYMAR'I SOLLADI
Juventus'un yıldızı Ronaldo, bu sene sosyal medya platformundaki toplam takipçi sayısını 485 milyona yükseltti. Messi 275, Neymar ise 265 bin takipçi sayısıyla onu takip ediyor.
YILDIZLAR KARMASINDA ZEKİ ÇELİK DE YER ALDI
Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı ile birlikte Lille formasını terleten 23 yaşındaki sağ bek Zeki Çelik Fransız basınından L'Equipe'in hazırladığı yılın 11'inde kendine yer buldu. Hazırlanan ilk 11'de Paris Saint Germain'den tam 8 futbolcu yer aldı.