SAKATLIK BİLE DURDURAMADI



Sezon başında Macaristan ile oynanan milli maçta her iki kasığından da sakatlanan ve bu sakatlığının izlerini hala taşıyan Mert Hakan Yandaş son haftalarda ciddi bir yükseliş içinde. İdmanların en çalışkan ismi olan Mert Hakan, oyunun her iki tarafında da Fenerbahçe'ye katkı vermek için ciddi bir özveride bulunuyor. Sakatlığının verdiği ağrılara aldırış etmeyen başarılı oyuncu ortaya koyduğu karakterle Erol Bulut'un güvenini kazandı ve ilk 11'in bankosu oldu. Mert, hem 4-2-3-1 sisteminde hem de son Başakşehir maçında denenen 4-4-2 sisteminde kilit rol almayı başardı. Başarılı oyuncu, pazartesi günü oynanacak Kasımpaşa maçının da şimdiden bankosu olmayı garantiledi.