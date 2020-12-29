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    • 29.12.2020 16:19
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    Menemenspor ve A 'ın eski golcüsü 'la anlaştı

    Son dakika haberine göre 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, yollarını ayırdığı Cenk Laleci'nin yokluğunu aynı gün doldurdu. Sarı-lacivertliler, ve A 'ın eski golcüsü 'la teknik direktör olarak anlaşma sağladı. Ümit Karan, futbolculuk yılları sonrası 2 kez bir televizyon kanalında yayınlanan Survivor programına da katılmıştı.

    Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu!
    'ın yarın iş başı yapacağı açıklandı. bıraktıktan sonra Eskişehirspor ve Tepecikspor'da sportif direktörlük görevinde bulunun 44 yaşındaki çalıştırıcı, Amerika Birleşik Devletleri'nde Malatyaspor USA takımını çalıştırıp, ardından Makedonya'nın Shkupi ekibinin dümenine geçmişti.




    Ümit Karan, futbolculuk yılları sonrası 2 kez bir televizyon kanalında yayınlanan Survivor programına da katılmıştı.

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    Haberler Spor Menemenspor Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski golcüsü Ümit Karan'la anlaştı