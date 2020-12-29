İlk olarak sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcu Younes Belhanda'nın menajeri, yöneticilerle bir araya geldi.

William D'Avila'nın, Belhanda'nın sözleşmesi hakkında düşüncelerini sorduğu ve "Sizin kararınıza göre görüşmeler yapmaya başlayacağım. Belhanda önemli bir futbolcu ve Galatasaray'da kalmak istiyor. Siz de istiyorsanız anlaşmamızı yenileyebiliriz" dedi.