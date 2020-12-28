Transferle ilgili soruyu yanıtlayan Yalçın, "Bir iki oyuncuyu takıma katmak istiyoruz. Buna ekonomi ne kadar elverecek, transfer edecek bütçemiz var mı bilmiyorum. İmkan olursa transfer yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"TARAFTARLARIMIZI İSTİYORUZ"

Yeni yılla ilgili beklentilerini aktaran Yalçın, "Yeni yıldan beklentimiz, bir an önce pandeminin bitmesi. Artık bu herkesi zorlamaya başladı. Sağlıklı bir hayat bekliyoruz. En önemlisi, taraftarlarımızı istiyoruz. Boş statlarda oynamak zevk vermiyor. Atmosfer, heyecan yok. Herkes için zor. Belki ocak, şubat, mart gibi maçlar taraftarlara açılabilir. Onlar da yanımızda olur. Birlikte sevinir, birlikte üzülürüz." diyerek sözlerini tamamladı.