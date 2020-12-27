Teknik direktör Erol Bulut'un stoperde en çok tercih ettiği 3 isim olan Tisserand, Lemos ve Serdar Aziz, şu ana kadar 2'şer kez penaltıya sebebiyet verdiler. Fenerbahçe'nin kurmayları, şampiyonluktan başka bir hedefin olmadığı kritik sezonda bu sıkıntıya son vermek adına hemen harekete geçti ve gözünü, İngiltere'de Arsenal'in kadrosunda yer alan Sokratis Papastathopoulos'a çevirdi.