Formula 1’de en iyisi Türkiye GP’si oldu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Formula 1'de 2020 sezonunun en iyi yarışı, Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton'ın şampiyonluğu garantilediği Türkiye Grand Prix'si seçildi. Sezonun yarışını belirlemek için organizasyonun internet sitesinde gerçekleştirilen oylama sonuçlandı.
Yarışseverler, Lewis Hamilton'ın kazanarak şampiyonluğunu ilan ettiği Türkiye Grand Prix'sini yüzde 33 oyla birinci seçti.
ER: BURSASPOR HER TAKIMI YENEBİLİR
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Eskişehirspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Er, "Tüm rakipleri her yerde, her şartta yenebilecek duruma geldik. İyi bir seriden geçiyoruz, ama hepsi geride kaldı. Odaklanmamız gereken bir Eskişehir maçı var" dedi.
MAFTANIN MVP'Sİ SHANE LARKİN OLDU
Anadolu Efes'in yıldız ismi Shane Larkin, THY Euroleague'de 16. hafta maçlarının en değerli oyuncusu seçildi. Barcelona karşısında 23 sayı, 8 asist ve 7 ribauntluk performans sergileyen Larkin, bu sezon ilk, toplamda ise 10'uncu kez MVP unvanına layık görüldü.
BULUT SERİ İSTİYOR: DURMAK YOK!
Teknik patron Erol Bulut, Başakşehir maçı sonrası oyuncularına bir konuşma yaptı. Bulut, "Galibiyetlerin devamı gelirse anlamı olur. Daha çok çalışacağız. İlk yarıdaki tüm maçlarımızı kazanmalıyız" dedi.
SANGARE FIRTINASI!
Fenerbahçe'nin savunmasının sağında Nazım Sangare fırtınası esiyor. Son 2 maçta takımın en iyilerinden olan milli futbolcu sanal alemde taraftarların övgüsünü aldı. Gökhan'ın ise artık şansı oldukça zor.
İLAÇ GİBİ GELECEK!
Çarşamba gecesi Medipol Başakşehir'i geriye düştüğü maçta 4-1 yenerek yeniden hayata dönen Fenerbahçe, hafta sonunu BAY takım olarak geçecek. Bu durum Fenerbahçe'nin işine fazlasıyla gelecek. Zira takımda sakat oyuncuların fazlalığının yanında Covid-19 testi pozitif çıkan Ozan Tufan da var. Kasımpaşa maçına kadarki süre zarfında sakatlığı bulunan Lemos, Perotti, Valencia, Samatta ve Tolga'nın dönme ihtimali var. Ozan'ın da karantina süreci büyük ihtimalle tamamlanacak. Hafif sakatlığı olan Sosa'nın da tam randıman verebilecek seviyeye gelmesi bekleniyor.
PEROTTİ ÖZEL İDMAN YAPARAK HAZIRLANIYOR
Dizindeki sakatlığı büyük oranda atlatan Perotti, özel çalışmalar yapıyor. Arjantinli oyuncu Beşiktaş derbisinde sakatlanmıştı.
ERZURUM BAKKAL'LA ANLAŞTI
BB. Erzurumspor, Mesut Bakkal ile prensip anlaşmasına vardı. BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün, Mesut Bakkal ile yaptığı görüşmelerin ardından her konuda anlaşma sağlandı.
ALTAY-ÜMRANİYESPOR
TFF 1.Lig'de 16. Hafta Altay-Ümraniyespor karşılaşması ile açılacak. Yasin Kol'un yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Altay 6. sırada bulunurken Ümraniye 12. durumda.
RALLİDE DAKAR HEYECANI
Dakar Rallisi, 3 Ocak 2021 tarihinde koşulacak. Rallide Carlos Sainz'ın yanı sıra diğer Sebastien Loeb, Nasrse El-Attiyah ve Stephane Peterhansel gibi isimler de mücadele edecek.
ŞOK EDEN BAHİS ŞİKESİ İDDİASI
UEFA departmanından TFF'ye bahis şikesi uyarısı… UEFA Integrity Departmanı, 12 Temmuz 2020 tarihinde oynanan Bursaspor- Menemenspor TFF 1. Ligi müsabakasının bahis yoluyla kazanç sağlamak amacıyla manipüle edildiği yönünde bahisi delili bulunduğunu öne sürdü. TFF yönetimi 28 Ağusos'ta yaptığı toplantıda konuyu Etik Kurulu'na sevk etti. UEFA'nın raporuna göre, son 20 dakikasında skor 2-2 berabere giderken en az 5 gol atılacağına ilişkin bahisler arttı ve 'güçlü ve alışılmadık' bahisler yapıldı. Buna karşın, müsabaka 2-2 sona erdi.
FALCAO VE DIAGNE DEVRE ARASI YOLCU
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yönetimden takımın 2 önemli golcüsü olan Falcao ve Diagne'yi devre arasında gönderilmesini istediği öğrenildi. Bu gelişmeden sonra yönetimin ara transferde Falcao'yu bonservisiyle, Diagne'yi ise en kötü olasılıkla kiralık olarak göndereceği ortaya çıktı.
SARACCHİ AİLESİYLE ASLAN PARK'I GEZDİ
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Marcelo Saracchi, ailesiyle birlikte Tuzla Viaport Marina'da bulunan Aslan Park'ı gezdi. Uruguaylı ve ailesi, Aslan Park içindeki 12 farklı türden 30'dan fazla büyük kediyi merakla izledi.
TRABZONSPOR HAFİFE ALINAMAZ
Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Taylan Antalyalı, Trabzonspor'un hafife alınacak bir takım olmadığını söyleyerek, "İşi sıkı tutmalıyız" dedi.
TRABZONSPOR DAHA İYİ OLACAK
Ahmet Ağaoğlu'ndan iddialı açıklamalar… Kulüp dergisine konuşan Ağaoğlu, her maç bir öncekinden daha iyisini yapmaya çalışan ve daha iyi olmak için çaba gösteren futbolcuların, ilerleyen süreçte daha iyi bir Trabzonspor izleteceğini belirtti. Ağaoğlu, maddi anlamda işleri yoluna koyup iyi bir yapıya kavuştukları anda pandemi süreci ile karşı karşıya kaldıklarına işaret ederek, "Ancak bu çıkmazı sağlıklı bir şekilde yönettik. Yeni yılda inşallah seyircimizle 'yeniden' buluşarak o özlenen günlere dönmek istiyoruz" dedi.
GALATASARAY'I YİNE YENECEĞİZ
Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır son yıllarda G.Saray'a karşı şanslarının tuttuğunu söyleyerek, "Yine yeneceğiz" dedi.
İSTANBUL'DAN DARBE YEDİLER
Trabzonspor bu sezon İstanbul takımlarından Beşiktaş'a ve F.Bahçe'ye 3-1, Başakşehir'e 2-0 ve Kasımpaşa'ya 4-3 yenildi.
4-0'A RAĞMEN 3 FARKLI ISIM
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Erzurumspor önünde 4-0 kazanan takımda 3 değişiklik yaptı. Başarılı hoca; Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz ve Kevin N'Koudou'yu yedekler arasında uturturken, bu isimlerin yerine Valentin Rosier, Fabrice N'Sakala ve Cyle Larin'e şans verdi.
SİVASSPOR GENÇLER'E ACIMADI!
Bu sezon istediği performansı gösteremeyen Sivasspor evinde Gençlerbirliği engelini 3-1'lik skorla aştı ve ligde ilk kez üst üste 2. galibiyeti aldı. Yiğido'ya 3 puanı Max Gradel, Hakan Arslan ve Yatabare getirdi. Konuk ekibe Arda Kızıldağ'ın golü yetmedi.
KONYA KAYSERİ'Yİ 90+8'DE YIKTI!
Konyaspor deplasmanda Kayserispor'u 2-1 yendi. 45'te Henrique ile öne geçen ev sahibi ekip 65'te Lennon'un atılmasıyla 10 kişi kaldı. Konya 89'da Uğur (pen.) ve 90+8'te Jevtovic'in golleriyle kazandı.
RİZE ANTALYA'YI ELİ BOŞ GÖNDERDİ
Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yendi. Çaykur Rizespor'un gollerini 7'de Yasin Pehlivan, 59'da Skoda kaydetti. Konuk ekip Antalyaspor 61'de Podolski ile golü bulsa da ev sahibi Rizespor maçı 2-1 kazandı.