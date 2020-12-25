Formula 1’de en iyisi Türkiye GP’si oldu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

ER: BURSASPOR HER TAKIMI YENEBİLİR



Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Eskişehirspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Er, "Tüm rakipleri her yerde, her şartta yenebilecek duruma geldik. İyi bir seriden geçiyoruz, ama hepsi geride kaldı. Odaklanmamız gereken bir Eskişehir maçı var" dedi.

MAFTANIN MVP'Sİ SHANE LARKİN OLDU



Anadolu Efes'in yıldız ismi Shane Larkin, THY Euroleague'de 16. hafta maçlarının en değerli oyuncusu seçildi. Barcelona karşısında 23 sayı, 8 asist ve 7 ribauntluk performans sergileyen Larkin, bu sezon ilk, toplamda ise 10'uncu kez MVP unvanına layık görüldü.