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    • 24.12.2020 18:48
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    Son dakika: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 maç men cezası verdi

    Son dakika haberi... maçındaki olaylar nedeniyle ’na () sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 5 maç men cezası aldı.



    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 resmi müsabakadan men cezası verdi.



    ÇEŞİTLİ NEDENLERLE...
    TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynadıkları karşılaşmada kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e çeşitli nedenlerle 5 maç men cezası verildiği belirtildi.



    Kurulun, müsabakanın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle 2 ve tedbire uymama eylemi gerekçesiyle 2 olmak üzere Fatih Terim'e toplamda 5 maç men cezası uyguladığı aktarıldı.



    55 BİN 500 LİRA PARA CEZASI
    Ayrıca Terim'in söz konusu gerekçeler sebebiyle toplamda 55 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.



    MARCAO'YA 1 MAÇ
    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao'ya 1 maç men cezası verdi.

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